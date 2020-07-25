第三届进博会筹备工作有序推进

本报上海7月24日电 （记者田泓）记者从今天召开的第三届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉：第三届进博会将于11月5日至10日在上海以线下方式举行。
据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第三届进博会总体框架与前两届大体一致。目前，各项筹备工作稳步有序推进，工作重心已由招展向办展转变，并已取得阶段性成果。
第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比第二届规划面积增加6万平方米，增幅达20%。各国企业参展热情不减，签约企业参展面积已达规划目标。今年企业展共设六大展区，分别是食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健，以及服务贸易展区。同时，结合全球热点和行业发展趋势，新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等四个专区。
上海海关副关长叶建介绍，为方便企业参展，海关总署近日以公告形式发布了第三届进博会支持措施和通关须知等指引文件，提出了14条便利措施。往届进博会提出的支持措施得以延续。
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