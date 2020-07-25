迎难而上，外贸展现强大韧性(锐财经·年中经济观察 ⑥)

江苏省淮安市洪泽区出口企业不断创新营销方式，提高产品在国际市场上的竞争力。同时，政府部门出台多项措施，帮助企业稳定外贸。图为7月23日，工人在江苏华晨气缸套股份有限公司车间内加工出口的船用气缸套。

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在国家“六稳”“六保”等系列政策支持下，位于江西省赣州市章贡区内的金顺科技有限公司克服疫情带来的种种不利因素，积极抢占国际市场，目前企业已开足马力赶制出口产品。图为该企业员工在生产线上赶制出口产品。

胡江涛摄（人民视觉）

日前，中国经济公布了2020年上半年经济数据，其中外贸逐月回稳的势头受到海内外高度关注。最新数据显示：上半年，全国进出口总额14.24万亿元人民币，下降3.2%。值得注意的是，出口自4月以来连续三个月正增长，进口6月实现正增长。从一些外贸企业的实际情况来看，尽管新冠肺炎疫情为企业经营发展带来严峻挑战，但在“六稳”“六保”措施的护航之下，很多外贸企业成功稳住了局面。分析人士普遍认为，随着越来越多国家复工复产的深入，中国外贸走势正在朝着积极乐观的方向发展。

逆水行舟亮点多

“上半年，我国外贸进出口虽下降3.2%，但降幅较一季度明显收窄了3.3个百分点。其中，6月份当月进出口实现年内首次双双正增长，上半年外贸进出口整体表现好于预期。”在分析上半年外贸成绩时，海关总署新闻发言人李魁文这样说。

除了逐月向好之外，上半年外贸在结构上也有不少亮点。据商务部外贸司负责人介绍，这些特征主要包括7大方面：

一是国际市场布局更加优化。对新兴市场进出口下降2.4%，降幅好于整体0.8个百分点。对东盟进出口增长5.6%，成为中国第一大贸易伙伴。

二是国内区域布局更加均衡。中西部地区出口增长1.6%，增速好于整体4.6个百分点。

三是民营企业活力持续增强。民营企业出口增长3.2%，好于整体6.2个百分点。

四是出口商品结构持续升级。集成电路、医疗器械、笔记本电脑、仪器仪表等高质量、高技术、高附加值产品实现快速增长，新能源汽车出口增速超过1倍。

五是一般贸易展现较强韧性。一般贸易出口下降2%，降幅好于整体1个百分点。

六是跨境电商等新业态快速发展。跨境电商零售出口增长28.7%。市场主体活力不断激发，出口增长33.4%。

七是主要大宗商品进口量增价跌。煤炭、原油、天然气、铜矿砂等进口量分别增长12.7%、9.9%、3.3%、3%。

进口出口稳得住

具体来看，上半年也有很多迎难而上的成功案例。

——进口需求充分满足。京东集团提供的数据显示：上半年玩具乐器、清洁纸品、宠物主粮、香水彩妆等品类的进口商品在京东平台成交额同比增长较大。其中，进口母婴类商品成交金额同比去年增长67%，进口美妆护肤类商品成交金额同比增长79%。

“受疫情影响，一些海外商家面临资金紧张、产业链供应链风险上升等困难，京东推出了费用补贴、入仓政策支持、流量扶持等举措，协助海外商家尤其是中小品牌稳供应、渡难关。同时，上半年京东还与法国驻华使馆、韩国贸易协会、智利驻华使馆、日本振兴贸易机构等组织举办多场在线招商会，对于海外仓均严格进行日常消毒。”京东大数据研究院首席数据官刘晖对本报记者表示，这些努力与政府一系列稳外贸措施一道，共同保证了进口商品的供应。

——出口合作全力稳住。宁波金田铜业（集团）股份有限公司是产品种类较完备的铜基合金生产企业之一，产品行销美国、德国、日本、法国等多个国家和地区，是典型的出口型民营企业。面对疫情给外贸带来的巨大压力，金田铜业一方面积极用好稳外贸政策，另一方面主动与海外客户沟通，不仅没有丢失一家外贸客户，而且上半年开发了100余家新客户，总销量实现了同比正增长。

“我们先后给全球200多家客户赠送了十几万只防疫口罩，缓解了海外客户的燃眉之急，赢得了多家客户的感谢及回馈。同时，上半年我们也积极加强与潜在大客户的接触与沟通，积极推进商务洽谈和试样合作，为后续开发全球大客户奠定基础。”该公司相关负责人说。

面向未来有信心

那么，如何从上半年外贸数据理解全年贸易形势呢？

对外经济贸易大学海南研究院院长崔凡在接受本报记者采访时指出，尽管上半年全球贸易都受到了疫情的影响，但中国由于外贸商品范围很广，一批与医疗、保健、宅经济相关的商品获得了较多海外订单，从而缓释了疫情的冲击。“出口自4月以来连续三个月正增长、进口6月实现正增长，都释放出积极信号。这一方面是因为中国对疫情的有效防控使得国内需求有所改善，另一方面也得益于相关贸易协定的履行。”崔凡说。

崔凡进一步指出，展望下半年，中国外贸有理由保持乐观与信心。“从进口看，国内复工复产复商复市不断深入，中国经济的‘内循环’正在升温，这些有助于内需释放。从出口来看，全球越来越多地区的疫情开始好转，消费开始回补，这些都有助于下半年海外订单的回升。同时，跨境电商、出口信用保险、出口退税、出口转内销等一系列‘稳外贸’‘保主体’的政策，也都为下半年外贸回暖提供支撑。”崔凡表示。

中国贸促会研究院国际贸易研究部副主任周晋竹表示，中国上半年外贸表现好于预期，多处表现亮眼。这得益于中国在全球范围内率先控制住了疫情，率先实现了全面复工复产复市，对进出口形成了有力支撑。目前，各国政府开始放宽封锁措施和旅行限制，商业航班也已经开始增加，中国全年外贸走势正在朝着积极乐观的方向发展。

“下一步，我们将加快推动出台新一轮稳外贸政策措施，培育贸易新业态新模式，支持出口产品转内销，提高贸易便利化水平，积极扩大进口，办好第三届中国国际进口博览会，全力以赴实现外贸促稳提质。”商务部外贸司负责人强调。

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