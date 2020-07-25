工信部：上半年软件业务收入增长6.7%

本报北京7月24日电 （记者韩鑫）记者24日从工信部获悉：今年上半年，我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，软件业务收入和利润增速双双持续回升。上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%，增速较一季度提高12.9个百分点。利润增速由负转正，上半年，全行业实现利润总额4241亿元，同比增长1.3%，扭转前5月负增长局面。

值得注意的是，软件出口也在逐步恢复。上半年，软件业实现出口223亿美元，同比下降0.4%，降幅较一季度收窄12.8个百分点。其中，外包服务出口同比增长4.6%，嵌入式系统软件出口同比增长5.4%。

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