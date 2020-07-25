今年上半年十种有色金属产量2928.2万吨 同比增长2.9%

人民网北京7月25日电（许维娜）据国家发展改革委消息，今年上半年冶炼产品产量总体保持平稳增长。
今年1-6月，我国十种有色金属产量为2928.2万吨，同比增长2.9%。其中，精炼铜产量482.2万吨，同比增长4.6%；原铝产量1788.9万吨，同比增长1.7%；铅产量276.7万吨，同比增长4.4%；锌产量304.8万吨，同比增长7.7%。
主要品种价格先降后升。据中国有色金属工业协会数据，受国内外疫情影响，2020年1-6月，国内市场铜铝铅锌等品种价格呈先下降、后回升的V型态势，相继在3月、4月触底后开始反弹，5月至6月价格逐步回升。
6月国内铜现货平均价为46772元/吨，比4月上涨12.4%；铝现货平均价为13823元/吨，比4月上涨14.2%；铅现货平均价为14455元/吨，比4月上涨2.5%；锌现货平均价为16925元/吨，比4月上涨5.3%。
加工材产量恢复持续增长。据国家统计局数据，2020年1-6月，铜加工材产量939.7万吨，同比增长6.1%；铝材产量2645.8万吨，同比增长7.8%。
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