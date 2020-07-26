铁路货运“加速度”传递经济动能恢复积极信号

“高铁建枢纽、普铁成网络、客运通四方、货运连江海。”5年前，当南通市铁路办主任薛祖健提出新的南通交通构想时，不少人觉得他在做梦。

如今，薛祖健的构想一步步成为现实。沪苏通长江公铁大桥和沪苏通铁路开通运营后，火车和汽车可由南通出发，跨桥过江，途经张家港、常熟、太仓，直达上海。大桥有了，铁路通了，长三角地区沿海公路、铁路“任督二脉”打通了。

今年上半年，铁路货运持续为新冠肺炎疫情防控和经济社会发展注入强劲动能，国家铁路日均装车15.26万车，同比增长3.4%；单日装车、卸车最高达到170867车、183971车，联袂刷新历史纪录。

被称为宏观经济尤其是实体经济运行“晴雨表”的货物发送量累计完成16.93亿吨，同比增长3.6%，其中6月份日均货物发送量更是突破了1000万吨，创今年以来每月日均货物发送量新高。

“一路飘红的指标向世界释放出中国经济动能恢复的积极信号。”业内专家指出，铁路项目投资规模大、产业链长、带动力强，铁路及时复工复产为多个产业链带来生机，铁路建设在“六稳”“六保”中的“火车头”作用正在显现。

稳投资再创新纪录

铁路建设交上亮丽年中答卷

7月1日，复兴号从长江入海口的“钢铁彩虹”上疾驰而过，我国自主设计建造、世界上首座主跨为千米级的沪苏通长江公铁大桥与沪苏通铁路同步开通运营，一桥、一路共同向中国共产党成立99周年献礼。

千里之外，雄安站、北京朝阳站塔吊林立、机器轰鸣，数千名施工人员将“精心、精细、精致、精品”要求落实到车站建设和装修的每一个细节之中，新时代精品客站跃然成型。

新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院坚定实施扩大内需战略，对加快铁路建设寄予厚望，今年《政府工作报告》明确提出增加国家铁路建设资本金1000亿元。

国铁集团把推进铁路建设作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措，第一时间成立疫情防控和复工工作领导小组，面向全路印发《新冠肺炎疫情铁路建设工地防控指南》，并派出4个督导组分赴52个重点项目开展督导督查，全力推进在建项目复工复产。

各铁路局集团公司、建设单位建立完善防疫复工协调机制，积极争取项目复工审批、施工通道恢复、复工人员流动、物资供应保障。施工单位千方百计组织人员返岗，在做好疫情防控和确保施工安全质量的前提下优化施工组织，增加投入，不断加快施工进度。

上下合力推进之下，全路迅速掀起建设。上半年，全路115个在建基建大中型项目全面复工复产，累计复工工点超过8000个，进场人员超过60万人；全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%。尤其是二季度，基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%，在超额完成投资计划的同时，弥补了一季度投资的亏欠，实现了铁路投资的逆势增长，创造了新纪录。

全力服务扩大内需战略，优质高效推进铁路建设，充分发挥铁路投资拉动作用——今年以来，中国国家铁路集团有限公司贯彻落实中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，全力以赴推动复工复产，开足马力加快铁路建设，交上了一份亮眼的年中答卷。

铁路挺起运输钢铁脊梁

为促进我国经济社会发展多做贡献

全国复工复产以来，受疫情影响，全社会物流总需求疲软，加上公路免收通行费政策对铁路货运市场形成冲击，铁路货源不稳定、不确定，困难、压力交织。统筹推进疫情防控和经济社会发展，既是一场大战，也是一次大考。

上半年，铁路货运系统以加大“公转铁”运输组织力度、进一步增加铁路运输市场份额为主要抓手，多措并举，超额实现上半年货运目标。

国铁集团相关负责人接受采访时表示，上半年，面对疫情给物流供应链带来的严重影响，国铁集团充分发挥铁路大能力、全天候和调度集中统一指挥的优势，加强货物运输组织，深入实施货运增量行动。

一是确保铁路运输安全畅通，全力做好防疫和民生物资运输。疫情期间，开辟绿色通道，积极抢运防疫和民生物资，实行优先承运、优先装车、优先挂运，做到随到随运、应运尽运。

二是落实中央减税降费政策，推动企业复工复产。下浮部分货运杂费，降低企业物流成本；加快企业专用线建设，压缩物流中间环节，保障货物运到时限；主动对接企业货主，“一企一策”制定运输方案，保障企业复工复产所需原材料和产成品运输。

三是用好大能力货运通道，保障电煤能源供应。发挥浩吉铁路等货运新线作用，增加大秦、唐呼、瓦日铁路万吨重载列车开行数量，大秦铁路创下单日运量138.42万吨的历史最高纪录，强化煤炭主产区运能保障和西煤东运、北煤南运能力，保障电煤需求。

四是加大多式联运力度，助力打赢蓝天保卫战。新增集装箱办理站点301个，全路集装箱发送货物1.96亿吨，同比新增4784万吨，占全路新增货物发送量的82%；沿海主要港口疏港矿石运量完成2.08亿吨，同比增长21.7%。

上半年，国家铁路累计发送货物16.9亿吨，同比增长3.6%，完成货运收入1877亿元，同比下降4.2%。其中，6月份日均货物发送量突破1000万吨，创今年以来每月日均货物发送量新高。

该负责人强调，随着我国经济社会秩序加快恢复，货物运输需求将持续增长，铁路部门将坚持以市场需求为导向，持续加大货运能力有效供给，不断提升货运服务品质，为促进经济社会发展多做贡献。

保开通唱响重头戏

新引擎助力中国经济行稳致远

火车一响，黄金万两。铁路早一天建成，沿线就早一天受益。今年以来，国铁集团坚持疫情防控与加快铁路建设双推进，逐项落实开通时间节点和责任分工，扎实做好工程收尾、联调联试、静动态验收、初步验收、安全评估和运营准备等工作，全力确保新线及时开通。

建设者的埋头苦干，换来了累累果实。5月底以来，商合杭高铁合肥至湖州段、皖赣铁路芜湖至宣城段、沪苏通铁路、喀左至赤峰高铁、成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程、格尔木至库尔勒铁路青海段6条新线开通运营。截至7月1日，今年铁路新线开通运营里程已达1178公里，其中高铁605公里。

6条新线加入全国铁路网，极大方便了沿线百姓出行，加速了人流、物流、信息流的流动，进一步增强了人们的获得感、幸福感。6月30日开通的格库铁路青海段，沿线分布着丰富的石油、钾肥、石棉矿和有色金属等资源。中国最大的石棉采选联合企业青海创安有限公司销售总监潘玉海说：“终于可以在家门口发货了，以后石棉生产不用受运输条件限制，我们扩大产能有了底气！”

6条新线开通只是“上半场”。按照计划，下半年还有西宁至成都铁路、通苏嘉甬铁路等10个项目陆续开工建设。仅在湖北，就有武汉至荆门至宜昌高铁、武汉枢纽直通线等多个项目计划开工。此外，银西高铁、京雄城际铁路河北段、合安高铁、连镇高铁淮镇段、格库铁路新疆段、衢宁铁路等24个项目有望开通。

相关负责人表示，2020年，全国铁路开工项目有望达到22个，完成铁路建设投资预计超过5000亿元，预计开通新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右。

铁路是经济增长的“火车头”，基建是动力澎湃的“发动机”。22个项目开工，5000亿元投资落地，可直接带动冶金、建筑、机械、电子、信息等关联产业发展，增加就业，助力中国经济行稳致远，为落实“六稳”“六保”部署要求、全面建成小康社会提供坚实保障。

(责编：乔雪峰、毕磊)