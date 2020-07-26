人民网>>财经

北京消费季重启 150万张政企消费券今起发放

马婧

2020年07月26日10:58  来源：北京日报
 
原标题：150万张政企消费券今起发放

　　昨天中午，全聚德王府井店迎来众多慕名而来的食客，其中不乏全聚德的老主顾，店里的新菜单和新菜品引得他们纷纷拍照。 本报记者 贾同军摄

　　本报记者 马婧

　　消费券新增参与企业、商圈联动点亮夜消费、企业让利带动新消费……随着本市应急响应级别调整为三级，北京消费季也正式重启。记者昨天从市商务局获悉，北京消费季按照“全面重启、重点策划、有序推进、严密组织”的原则，在做好常态化疫情防控基础上重启各项活动。其中，150万张政企消费券今起正式发放，京城68个商圈将提供丰富多彩的夜间消费活动，促进京城消费回暖。

　　消费券提高政府补贴比例

　　为激发消费热情，政企将联手发放消费券。今天上午10点起，150万张政企消费券在京东APP发放。其中，线下餐饮购物券100万张，智能产品券50万张。此外，工商银行将发放5000万元工行消费券，消费者可在工行手机银行领取，其中会推出面向支付宝、微信、京东等平台使用的消费券，为消费者提供更多消费渠道选择。

　　政企专券还将于8月上旬新增一批餐饮购物企业，并新增一批消费券发放平台，不断提高参与企业覆盖率，满足消费者到店消费需求。同时，在保持现有消费券卡包优惠补贴力度基础上，将从8月上旬开始，对目前已参与线下餐饮购物消费券的企业和近期拟报名新增的企业，降低企业配资，将政府和企业目前1：1配资调整为2：1。

　　市商务局相关负责人介绍，通过降低企业配资，可以助力企业纾困解难。例如，原来消费者领取一个卡包到店消费后实际可享受120元优惠，其中政府补贴60元企业让利60元，现在拟调整为政府补贴80元企业让利40元，消费者仍然享受120元的优惠。

　　线上线下共同点亮夜经济

　　随着北京消费季重启，一系列夜京城活动将从6月持续到11月。西单大悦城、北京隆福寺等68个商圈，燕京啤酒、特斯拉等300家品牌企业、2000多家品牌门店，以及抖音、滴滴等互联网平台企业将线上线下联动，为消费者提供丰富多彩的夜间消费活动。

　　在线下部分，合生汇21街深夜食堂、新辰里深夜食堂、毕淘买生活广场深夜食堂、中骏世纪城美食街等都将参与夜京城活动，美食街范围内餐饮商家将上线夜行地图小程序，推出夜宵优惠特价美食，以及8折夜宵美食优惠券。消费者通过“夜行地图”小程序线上领券，在活动期间到达美食街，即可使用美食优惠券进行消费。

　　同时，不少商圈还推出夜间市集，聚集夜京城人气。东郎文创园重启“放肆一夏”音乐啤酒节，点亮通州夜生活；合生·麒麟新天地一层街区将开启糖份市集活动；密云万象汇将举办潮盒码头集装箱夜市、夏夜奇遇记等多重活动；隆福寺将带来国潮书市活动，汇集丰富的书籍、文创产品和美食。线上方面，夜京城将联合盒马鲜生举办线上深夜食堂节，盒马鲜生发放活动优惠券，并延长线上商品售卖时间，消费者深夜时段下单，足不出户就可享受夜宵盛宴。

　　目前，微信小程序“夜行地图”和“夜京城消费者指南”微信公众号已正式上线。为方便夜间出行，滴滴将于8月8日推出北京消费季夜京城活动的专属开屏页面，在活动期间内点击活动开屏页入口，即可领取出行优惠券，享优惠出行。

　　企业让利超20亿元推动信息消费

　　北京消费季期间，还将举办以“信息消费 创新未来”为主题的北京信息消费节系列活动，活动将于7月28日正式启动，并将一直持续至年底。

　　北京信息消费节期间，北京电信、北京移动、北京联通等运营商拟结合5G消费热点，通过流量及终端的补贴，带动新消费。同时，歌华有线、美团、苏宁、PP体育、曲美、小米等信息消费类企业积极参与活动，通过打折、优惠促销等手段，让利于民超过20亿元。

　　此外，北京信息消费节期间将召开“新基建引领北京软件高质量发展论坛”，在朝阳区举办“2020全国信息消费城市行活动（北京站）”，在石景山区首钢园区举办北京信息消费创新大赛，在丰台区计划推出“数字赋能中小企业行”活动等。同期还将发布信息消费地图，方便市民获取身边的信息消费产品与服务。

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved