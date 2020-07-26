北京消费季重启 150万张政企消费券今起发放

昨天中午，全聚德王府井店迎来众多慕名而来的食客，其中不乏全聚德的老主顾，店里的新菜单和新菜品引得他们纷纷拍照。 本报记者 贾同军摄
本报记者 马婧
消费券新增参与企业、商圈联动点亮夜消费、企业让利带动新消费……随着本市应急响应级别调整为三级，北京消费季也正式重启。记者昨天从市商务局获悉，北京消费季按照“全面重启、重点策划、有序推进、严密组织”的原则，在做好常态化疫情防控基础上重启各项活动。其中，150万张政企消费券今起正式发放，京城68个商圈将提供丰富多彩的夜间消费活动，促进京城消费回暖。
消费券提高政府补贴比例
为激发消费热情，政企将联手发放消费券。今天上午10点起，150万张政企消费券在京东APP发放。其中，线下餐饮购物券100万张，智能产品券50万张。此外，工商银行将发放5000万元工行消费券，消费者可在工行手机银行领取，其中会推出面向支付宝、微信、京东等平台使用的消费券，为消费者提供更多消费渠道选择。
政企专券还将于8月上旬新增一批餐饮购物企业，并新增一批消费券发放平台，不断提高参与企业覆盖率，满足消费者到店消费需求。同时，在保持现有消费券卡包优惠补贴力度基础上，将从8月上旬开始，对目前已参与线下餐饮购物消费券的企业和近期拟报名新增的企业，降低企业配资，将政府和企业目前1：1配资调整为2：1。
市商务局相关负责人介绍，通过降低企业配资，可以助力企业纾困解难。例如，原来消费者领取一个卡包到店消费后实际可享受120元优惠，其中政府补贴60元企业让利60元，现在拟调整为政府补贴80元企业让利40元，消费者仍然享受120元的优惠。
线上线下共同点亮夜经济
随着北京消费季重启，一系列夜京城活动将从6月持续到11月。西单大悦城、北京隆福寺等68个商圈，燕京啤酒、特斯拉等300家品牌企业、2000多家品牌门店，以及抖音、滴滴等互联网平台企业将线上线下联动，为消费者提供丰富多彩的夜间消费活动。
在线下部分，合生汇21街深夜食堂、新辰里深夜食堂、毕淘买生活广场深夜食堂、中骏世纪城美食街等都将参与夜京城活动，美食街范围内餐饮商家将上线夜行地图小程序，推出夜宵优惠特价美食，以及8折夜宵美食优惠券。消费者通过“夜行地图”小程序线上领券，在活动期间到达美食街，即可使用美食优惠券进行消费。
同时，不少商圈还推出夜间市集，聚集夜京城人气。东郎文创园重启“放肆一夏”音乐啤酒节，点亮通州夜生活；合生·麒麟新天地一层街区将开启糖份市集活动；密云万象汇将举办潮盒码头集装箱夜市、夏夜奇遇记等多重活动；隆福寺将带来国潮书市活动，汇集丰富的书籍、文创产品和美食。线上方面，夜京城将联合盒马鲜生举办线上深夜食堂节，盒马鲜生发放活动优惠券，并延长线上商品售卖时间，消费者深夜时段下单，足不出户就可享受夜宵盛宴。
目前，微信小程序“夜行地图”和“夜京城消费者指南”微信公众号已正式上线。为方便夜间出行，滴滴将于8月8日推出北京消费季夜京城活动的专属开屏页面，在活动期间内点击活动开屏页入口，即可领取出行优惠券，享优惠出行。
企业让利超20亿元推动信息消费
北京消费季期间，还将举办以“信息消费 创新未来”为主题的北京信息消费节系列活动，活动将于7月28日正式启动，并将一直持续至年底。
北京信息消费节期间，北京电信、北京移动、北京联通等运营商拟结合5G消费热点，通过流量及终端的补贴，带动新消费。同时，歌华有线、美团、苏宁、PP体育、曲美、小米等信息消费类企业积极参与活动，通过打折、优惠促销等手段，让利于民超过20亿元。
此外，北京信息消费节期间将召开“新基建引领北京软件高质量发展论坛”，在朝阳区举办“2020全国信息消费城市行活动（北京站）”，在石景山区首钢园区举办北京信息消费创新大赛，在丰台区计划推出“数字赋能中小企业行”活动等。同期还将发布信息消费地图，方便市民获取身边的信息消费产品与服务。
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