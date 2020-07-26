余额宝收益下行 “90后”反而 “报复性”存钱？

随着余额宝收益下行，“90后”不仅没有逃离余额宝，反而开始“报复性”存钱了？中国新经济研究院联合支付宝日前发布的《余额宝90后攒钱报告》(2020版)显示，上半年，“90后”更爱攒钱了：人均攒钱金额比2019年增长近四成。有意思的是，“90后”更倾向于从一笔笔“小钱”开始攒，有六成平均每笔攒钱金额在20元以下……

用余额宝攒钱，也成为“90后”的攒钱习惯。数据显示，在7亿余额宝用户中，有1.34亿用户是“90后”。中国有1.74亿“90后”，也就是说，全国每4个“90后”中约有3个在用余额宝攒钱。

目前，余额宝等货币基金的7日年化收益率从年初高于2%的水平，下滑到1.5%左右。即使如此，也没有影响“90后”攒钱的步伐。而在余额宝“攒钱效应”提升背景下，不少习惯使用余额宝的年轻人还直接转化为“基民”。支付宝数据显示，截至7月13日，近一个月支付宝上的新“基民”同比增长1倍多，越来越多年轻人在支付宝上实现“进阶”理财。有分析师认为，资金从余额宝流入股市，也是6月货币基金份额明确下滑的重要原因。

报告还显示，“90后”女生更倾向于多攒钱，平均比男生攒钱金额高两成；在支付宝平台上持有基金的用户中，6成是男性，女性与男性相比倾向于选择更为稳健的理财方式。

存钱之后，“90后”有何计划？支付宝数据显示，“90后”有为目标攒钱的习惯，将旅行作为攒钱目标的用户最多。受疫情影响，许多“90后”攒钱为疫情后的旅行做准备；电影院恢复营业，也为从攒钱转向消费提供了新途径。(记者 陈果静)

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