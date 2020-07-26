上市公司中报预告陆续发布 利用中报投资获利有“诀窍”

近期，A股上市公司2020年上半年业绩预告、业绩报告陆续发布。受新冠肺炎疫情影响，不少上市公司中报业绩受到一定程度影响。不过，随着疫情转好，很多公司二季度以来业绩实现快速回暖，又有一批预计净利润同比倍增的公司提前中报报喜，生物医药、农副食品、电子科技三大主题板块亮点纷呈。投资者该怎样利用中报投资获利？

A股上市公司2020年上半年业绩预告、业绩报告近期陆续发布。对于财报公布前能埋伏成功的投资者而言，中报期将为他们带来丰厚的收益。那么，如何利用中报期进行投资获利？投资者需要注意哪些风险？如何避免踩雷？

三大主题板块亮点纷呈

同花顺iFinD数据统计显示，中报预告净利润增长率居前的上市公司，主要被以防疫物资、病毒检测为代表的生物医药行业，以生猪养殖为代表的农副食品行业，以消费电子为代表的电子科技行业包揽。

受新冠肺炎疫情影响，生物医药行业中报表现不俗。例如，道恩股份一度被资本市场封为“口罩第一股”。其业绩预告显示，上半年，道恩股份预计实现净利润5.21亿元至6.21亿元，同比增长560%至680%。该公司表示，因疫情防控需要，公司扩大生产用于防疫物资的熔喷料产品，同时部分新产品投产，致上半年业绩大幅增加。

以生猪养殖为代表的农副食品行业同样可圈可点。受益于生猪业务营利能力增强，该行业不少公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长率上限均超过1000%。

电子行业企业业绩猛增。以欧菲光为例，该公司预计上半年净利润为4.5亿元至5.5亿元，同比大幅增长2043%至2519%。提及增长原因，该公司表示，上半年光学业务快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升；受益于大客户平板电脑销量增长与安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。

除上述3个板块外，还有不少来自其他行业的公司预计上半年实现超100%的净利润增幅。在中金公司首席策略师王汉锋看来，上市公司业绩可能继续复苏，建议关注三类公司业绩。“我们建议从以下3条主线布局中报行情：受疫情影响较小、产业景气度维持或上行的部分领域行业，如科技硬件、新能源汽车产业链、食品饮料、游戏与电商、轻工、电力、环保、机械、军工等；中报业绩修复明显，且未来有望继续向上修复的行业，如新能源光伏、券商；以及中报有可能超预期/低于预期的公司。”王汉锋表示。

如何利用中报投资获利

进入7月以来，二级市场迎来中报季，对于很多投资者而言，在中报公布之前，往往采取“提前埋伏”的策略。而股市十分看重预期，尤其是那些超预期财报，往往受到投资者追捧，并助推股价迎来较大涨幅。对于财报公布前能埋伏成功的投资者而言，中报期将为他们带来丰厚收益。

这里需要强调两个词，一是“超预期”，即超出市场原来的预期范围，才能给股价带来意外上涨。二是“尽早公布”。如果在超预期基础上，哪家企业公布的财报越提前，股价涨幅也会较大，这表示企业对自身业绩比较满意，乐意将自身优点尽早展示给大家。因此，企业越早公布，越能引起大量资金关注，这些都是布局中报的技巧。

作为投资者，知道了“超预期”和“尽早公布”财报两条主线，接下来就是如何提前布局的问题。那么，如何利用中报期投资获利？

首先，要了解近期市场的风口与动态新闻。在汇研汇语资产管理公司CEO张强看来，“哪些行业受益？受益行业中最好的企业是哪家？”这些问题从企业产品热销程度与预收款中就能提前预知。如果想更准确了解，就要开展更多实践调研，如企业上下游关系、公司行业动态、品牌渠道优势、公司产品是否供不应求等。投资者对企业了解越多，越能更好地预测公司业绩。

北京理工大学公司治理与信息披露研究中心主任张永冀表示：“财务报告只是影响股价走势的一种信息，定期报告更多是印证了近期走势。而大幅增长或衰退信息的发布，往往会让股价一步到位。因此，更多要关注投资标的实时动态新闻，在中报公告之后，将业绩变化与股价变化做对比分析，探究差异。”

其次，要看机构调研的频率，以此来决定是否值得投资。“一般而言，与普通投资者相比，机构具有更强的调研能力与资金实力。如果近期多家机构密集调研一家企业，这预示着该企业业绩或有较大改变。因为上市公司接待调研均有记录，投资者可以在财经数据端查看，掌握此类技巧能大大提升投资者调研水平。”张强说。

第三，关注企业本身业绩数据，如中报中扣除非经常性损益等。业内人士建议，投资者应尽量抓住第二波行情。其实，越早布局难度越大，对于普通投资者而言，能比机构更早布局企业往往不现实。对于业绩超预期的企业而言，股价往往会有第二波行情，刚开始先知先觉的资金先进场，推升股价上行，将原来的套牢筹码解套。在这个换手过程中，股价会缩量回调，当成交量缩到一定程度后，普通投资者的机会就来了——这需要投资者密切关注企业。

“建议关注中报中扣除非经常性损益后公司业绩的增速情况。企业的核心价值在于可持续经营的获利能力。对很多公司来说，每年的投资收益、政府补助或其他非经常性经济活动造成的盈利变化往往不具有持续性。而关注扣非后业绩的环比、同比以及与行业内对标公司的变化情况十分重要。”张永冀说。

总之，上述三者结合，提前布局中报获利的概率将大大提升。而看似简单的3个环节，需要相应专业能力，对于投资者而言，付出更多精力才能得到更多信息。因此，尽量让自己向“先知先觉者”靠近。

知晓风险避免“踩雷”

面对中报业绩公告数量升温，投资者需要注意哪些风险？如何避免踩雷？

首先，要能分辨业绩的提升是一次性还是可持续的。对未来开展预期存在诸多不确定性，在看见机会的同时也要考虑到风险，对可持续的业绩提升可给予更高预期。“而一次性的业绩改善需要小心，比如出售自有资产来获取短期利润，此时企业业绩即便超预期，也难以支撑股价持续上涨。投资者不要看到业绩同步大幅增长就认为是机会，有时风险远大于机会，验证业绩质量的主要指标要看扣非后利润变化情况。”北京师范大学经济与工商管理学院教授李锐表示。

其次，对于股价涨幅过大的企业需谨慎，切忌追高。“很多时候，股价上涨会让公司很多投资逻辑变得清晰，但相比机会，此刻更多的是风险。对于股价涨幅远远大于业绩增长幅度的企业应尽量放弃，一旦市场情绪趋于稳定后，股价大概率会回调。”张强表示。

第三，强周期股在业绩最好时往往是应该卖出之时。张强认为，比如煤炭、钢铁等强周期股在周期顶部往往业绩最好，随着供需关系改善，行业将走入下行周期，当前的好业绩难以持续，投资者不要看到估值低就认为是安全的。而投资强周期股最好的时机是在业绩最差时投资，尤其是行业大面积亏损时，缩减产能反而有利于产品涨价，这时市场将会预期企业利润上行；而强周期股在业绩最好时，往往是该卖出的时候。股市最大的策略不是看谁好，而是看谁的预期好。

第四，对于普通投资者而言，规避风险最大的技巧就是——远离不懂的行业。投资者越能深刻理解企业，越能掌握企业未来，风险也就越小。此外是尽量保持理性。要知道，支撑股价的最直接因素还是业绩，股价与利润严重偏离的企业应尽量放弃，只赚自己能看懂的股票与预期，才是投资者长期留在股市赚钱的最佳途径。

总之，提前布局中报首先要明确主线，即要寻找业绩能超预期、可持续性强的企业；其次是尽量排斥看不懂的、纯粹以概念为主的、处于强周期顶部的、股价严重透支的、一次性业绩爆发的相关个股。秉持“投资是认知”的变现理念，寻找那些能看懂的、合理估值的企业，才是最好避免频繁“踩雷”的方法。(记者 温济聪)

(责编：李栋、值班)