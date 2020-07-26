山东：8月1日起泰山、三孔等81家国有景区门票大幅降价

新华社济南7月25日电(记者吴书光)为拉动旅游消费，今年8月1日起至年底，山东省的泰山、三孔、天下第一泉等81家国有景区将大幅降低门票价格，部分低至两折。

记者获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院统筹疫情防控和经济社会发展的系列决策部署，加快促进旅游业复苏，有力拉动居民旅游消费，经山东省委、省政府同意，决定降低全省国有景区门票价格。

降价景区包括81个国有景区，其中，5A级景区9个，4A级景区35个，3A级景区16个。除法定节假日外，9家5A级景区在原政府定价的门票价格基础上，全部执行不低于5折的票价优惠，具体价格自行确定；对其余72家国有景区，在原政府定价的门票价格基础上，工作日执行2折票价，周末及法定节假日执行5折票价。

据介绍，原对儿童、老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人以及持“山东惠才卡”高层次人才等特殊群体执行的免票优惠政策，保持不变。各类景区可针对学生、教师、医务人员、退役军人等群体，出台更大力度的门票减免政策措施。鼓励各类景区根据经营实际制定更多形式、更加灵活、更大幅度的减免优惠措施。

当地还要求各景区要执行好各项疫情防控措施，建立完善门票预约系统，方便游客网上购票和错峰游览，全力保障景区安全有序运营。

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