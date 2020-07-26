山东：8月1日起泰山、三孔等81家国有景区门票大幅降价
新华社济南7月25日电(记者吴书光)为拉动旅游消费，今年8月1日起至年底，山东省的泰山、三孔、天下第一泉等81家国有景区将大幅降低门票价格，部分低至两折。
记者获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院统筹疫情防控和经济社会发展的系列决策部署，加快促进旅游业复苏，有力拉动居民旅游消费，经山东省委、省政府同意，决定降低全省国有景区门票价格。
降价景区包括81个国有景区，其中，5A级景区9个，4A级景区35个，3A级景区16个。除法定节假日外，9家5A级景区在原政府定价的门票价格基础上，全部执行不低于5折的票价优惠，具体价格自行确定；对其余72家国有景区，在原政府定价的门票价格基础上，工作日执行2折票价，周末及法定节假日执行5折票价。
据介绍，原对儿童、老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人以及持“山东惠才卡”高层次人才等特殊群体执行的免票优惠政策，保持不变。各类景区可针对学生、教师、医务人员、退役军人等群体，出台更大力度的门票减免政策措施。鼓励各类景区根据经营实际制定更多形式、更加灵活、更大幅度的减免优惠措施。
当地还要求各景区要执行好各项疫情防控措施，建立完善门票预约系统，方便游客网上购票和错峰游览，全力保障景区安全有序运营。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】