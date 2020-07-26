海航安徽地区新增合肥-海口、合肥-青岛航线

人民网北京7月26日电 （记者乔雪峰） 随着国内疫情逐渐稳定，市场经济逐步复苏，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（简称“海南航空”）针对市场情况，结合当前高校师生出行及旅游需求，为高校师生群体量身定制“师生出行折上折”专项优惠产品，并于7月20日新增合肥-海口、合肥-青岛航线，助力安徽地区的旅客便捷出行。
此次“师生出行折上折”产品针对安徽省内高校就职和就读的师生，凡在安徽省海南航空直属售票处购买海南航空、大新华航空自营航班“师生出行折上折”产品指定价位机票时，可再享受8折优惠，每个航班数量有限，先到先得。
据悉，该优惠涵盖包括合肥往返海口、三亚、太原、厦门、大连、青岛，安庆往返海口、北京，阜阳往返深圳等地共10条航班。其中，出票及航班日期均截至2020年12月31日。购买时，旅客注册金鹏会员后凭借本人有效学生证、教师资格证、职称聘任证（学信网截图不认可）等证件进行身份认证，并在航班起飞前7天进行出票及订座。
前期，海南航空已推出国内经济舱多等级品牌运价体系，针对公商务旅客推出智选/优选经济舱产品，购买智选/优选经济舱舱位的旅客可额外享受优先选座、客票变更及退票手续费优惠等多项权益。此次“师生出行折上折”产品，在为高校师生群体提供便利与优惠的同时，进一步优化和完善了海南航空的市场产品体系。未来，海南航空还将继续秉承“店小二”的服务理念，持续推进服务产品的创新和服务品质升级，助力旅客轻盈出行。
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