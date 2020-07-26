聚焦城镇老旧小区改造 支持新业态新模式健康发展

本周（7月20日—26日），国家发展改革工作有哪些热点、亮点？国家发展改革委进行了哪些权威发布和解读？对此，人民网财经对相关内容进行了梳理。

1. 设定标准、降低收费，国家发展改革委回应规范行业协会商会收费问题

7月21日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委价格司负责人周伴学介绍进一步规范行业协会商会收费政策情况，并答记者问。

国家发展改革委价格司负责人周伴学表示，针对目前还存在的部分行业协会商会收取的经营服务性标准不合理等问题，发改委将分类采取以下措施：对行业协会商会开展的具有一定垄断性和强制性的经营服务性收费项目，通过放宽准入条件，引入多元化服务主体等方式打破垄断，实现服务价格的市场化，推动价格降低。

2. 投资规模有多大？社会资本怎么参与？国家发展改革委回应老旧小区改造

2020年7月21日下午，国务院新闻办公室举行全面推进城镇老旧小区改造工作《指导意见》国务院政策例行吹风会，国家发展改革委固定资产投资司负责人刘世虎出席发布会并答记者问。

国家发展改革委固定资产投资司负责人刘世虎表示，2019年计划改造城镇老旧小区1.9万个，国家发改委分两批在中央预算内投资保障性安居工程专项中安排250亿元予以支持；2020年《政府工作报告》明确计划改造城镇老旧小区3.9万个，中央预算内投资安排543亿元，目前已经全部下达完毕，实现了“城镇老旧小区改造任务翻番，中央预算内投资安排翻番”。

3. 最高人民法院 国家发展和改革委员会关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见

7月22日上午，最高人民法院联合国家发展和改革委员会共同举行新闻发布会，发布《最高人民法院 国家发展和改革委员会关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。最高人民法院审判委员会副部级专职委员贺小荣，国家发展和改革委员会体改司副司长王任飞，最高人民法院审判委员会委员、民一庭庭长郑学林出席发布会并介绍相关内容。最高人民法院新闻发言人李广宇主持发布会。

4. 国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责同志就《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》答记者问

近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、教育部、人力资源社会保障部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、市场监管总局、国家医疗保障局等部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（发改高技〔2020〕1157号）。国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责同志就文件出台的有关情况回答了记者的提问。

5. 国家发展改革委办公厅关于全力做好下半年稳就业保就业有关工作的通知

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济运行和就业造成巨大冲击。经过全国上下和广大人民群众的共同努力，我国经济下滑的困难局面逐步得到扭转，就业形势保持总体稳定。但同时也要看到，就业领域仍面临诸多困难和挑战，重点群体就业压力持续攀升，就业形势依然复杂严峻。为进一步做好下半年稳就业保就业工作，国家发展改革委办公厅发布《关于全力做好下半年稳就业保就业有关工作的通知》。

6. 国家发展改革委办公厅关于扎实做好公务员录用、调任人选社会信用记录查询工作的通知

近日，国家发展改革委办公厅印发《关于扎实做好公务员录用、调任人选社会信用记录查询工作的通知》，由国家公共信用信息中心会同各省级信用信息共享平台管理单位共同做好公务员录用、调任人选社会信用记录查询工作，为全国各级机关组织人事部门履行查询程序提供服务保障。

7. 2020年版外商投资准入负面清单今日起正式施行

今年6月23日，国家发展改革委、商务部发布了2020年外商投资准入负面清单，自7月23日起施行。新版负面清单充分表明，我国坚定不移推进高水平开放，以开放促改革、促发展；坚定不移积极吸引外资，为外商投资提供更加优化的环境；坚定不移支持经济全球化发展，努力实现互利共赢。

8. 国家发展改革委 民航局支持长春、南宁临空经济示范区建设

近日，国家发展改革委、民航局联合复函支持长春、南宁临空经济示范区建设，明确了示范区规划范围和建设任务。

其中，长春临空经济示范区规划面积91.3平方公里，规划范围东至九万公路，西至五洲大街，南至空港开发区南部范围线、珲乌高速，北至泉眼沟。南宁临空经济示范区规划面积118平方公里，包括吴圩片区和江南片区。

(责编：许维娜、夏晓伦)