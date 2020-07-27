我国能源生产消费逐步回升

本报北京7月26日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：二季度，我国能源消费量明显回升，电力和天然气消费量持续增长，已经超过去年同期水平，成品油消费逐步回暖。

从4月份起，用电量同比实现正增长，增速逐月提高，6月份同比增长6.1%。

用气量超过去年同期水平。天然气消费受疫情影响相对较小，一季度同比小幅下降，之后稳步回升，二季度同比增速比一季度提高约4.5个百分点。成品油消费趋势逐步向好，二季度成品油消费同比增速比一季度提高约6个百分点。从生产侧看，煤炭产量稳步增长。二季度，煤炭生产日产量保持在1000万吨左右。上半年煤炭产量18.1亿吨，同比增长0.6%。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 01 版）

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