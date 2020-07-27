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“七个更”让进博会越办越好

本报记者  田  泓

2020年07月27日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　意大利是第二届进博会主宾国之一，越来越多的意大利企业加入了进博会“朋友圈”。图为2020年虹桥品汇国别文化节云游意大利主题展现场。
　　新华社记者 方 喆摄

　　第三届中国国际进口博览会会场内外“迎进博”气氛浓厚。
　　严大明摄（影像中国）

　　再过100天，第三届中国国际进口博览会将在上海如约举办。“第三届进博会总体框架与前两届大体一致。目前，各项筹备工作稳步有序推进，工作重心已由招展向办展转变，并已取得阶段性成果。” 中国国际进口博览局副局长孙成海说。

　　筹备过程中体现出的“七个更”，让人们对进博会“越办越好”充满信心。

　　展览规模更大。第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比第二届规划面积增加6万平方米，增幅达20%。签约企业参展面积已达规划目标。消费品、医疗和服务贸易等三个展区签约面积已过规划面积，汽车展区也已接近饱和。

　　展区设置更优。今年企业展共设六大展区，分别是食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健，以及服务贸易展区。同时，结合全球热点和行业发展趋势，新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等四个专区。

　　展商质量更高。世界500强和行业龙头企业积极参展，数量已达到往届规模。药品、医疗器械、乳业、化妆品、高端消费品、检验检测、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分已签约参展。不少企业将携带新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”。

　　交易平台更大。与进博会主会场“四叶草”一街之隔的绿地全球商品贸易港，是上海全力打造的进博会常年交易服务平台，集展览展示、采购交易、商贸服务、保税展销、消费旅游等功能于一体。贸易港引入不同品类的海外商品超过6万件，包括进博会同款商品7000余件，“一带一路”沿线国家商品6000余件。贸易港还成功打通线上平台，打造贸易港虚拟馆和云商城，上线31个国家和地区的千余种商品。

　　“朋友圈”信心更足。7月26日，第三届进博会参展商联盟举行第一次会议，同时成立乳业专委会和公共卫生防疫专委会。会上，35家展盟成员签订了三年长期参展合作备忘录，这些企业大多为世界500强和行业龙头企业，着眼于和进博会长期共同发展，签“长约”体现了深耕中国市场的坚定信心。展盟由参展商在首届进博会开幕期间自发倡议成立，目前已有142家企业加入。

　　政策支持更强。海关总署近期已正式发布第三届进博会海关通关须知，出台14条便利措施，有力保障参展参会人员和展品安全便利进出境。相关部委在延续往届进博会支持政策基础上，积极研究增加新的支持政策并将陆续公布。

　　城市保障更细。上海市政府副秘书长、城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英表示，上海将从“保障更精细、服务更精心、环境更精致”入手，全力举办一届高水平、高质量的进博会。

　　上海将充分运用城市运行“一网统管”平台，强化“智慧公安”应用，筑牢安全防线；创新证件循环激活利用、进场安全和健康一体化检测等新举措，提升展客商的体验度；优化引导标志标识，聚焦展区、交通以及洗手间、医疗点等设施设备，将标志标识考虑得更加全面、设计得更加方便、制作得更加醒目；优化场馆现场急救处置和定点医院设置等措施，制定工作方案和应急预案，将疫情防控体现到筹备工作的方方面面。

　　制图：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年07月27日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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