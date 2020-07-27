瞩目进博会 共享新机遇（和音）

7月27日，第三届中国国际进口博览会迎来倒计时100天。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济面临严重衰退风险，中国着眼于“越办越好”的总要求，致力于在线下如期举办一届安全、高水平、高质量的进口博览会，展现出中国言出必行、推动世界经济加快复苏的大国担当。

举办中国国际进口博览会，是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，为世界各国展示国家形象、开展国际贸易搭建了开放型合作平台。首届进博会吸引172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购，按一年计累计意向成交578.3亿美元；第二届进博会吸引181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参展，超过50万名境内外采购商到会洽谈采购，按一年计累计意向成交711.3亿美元。进博会不断刷新谋合作、促创新、求共享的“成绩单”，展示出全球开放合作、互利共赢的大气象。世界公认中国是“机遇之国”，外国企业纷纷作出“与中国市场共同成长”的坚定选择。

2020年的进博会不同寻常。突如其来的新冠肺炎疫情为全球贸易往来造成巨大挑战，各国参展方迫切期待从进博会收获“展品变商品”“贸易促投资”积极能量。中国克服困难积极筹备，展览规模更大、展区设置更优、展商质量更高、政策支持力度更大，招商工作机制更加完善、精准化招商措施更加务实、供需对接服务更加优化。本届进博会将设立“公共卫生防疫专区”，为在战疫中作出突出贡献的医药企业以及医疗器械搭建平台，旨在集结全产业链力量，助推全球公共卫生事业的优化创新。今年上半年，已有2000多家来自世界各国的企业报名参展，签约展览面积超过规划面积的90%，部分展区已“一位难求”或趋于饱和。参展企业表示，对第三届进博会的成功举办充满信心，对中国市场和中国经济的前景充满信心。

“我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。”习近平主席的深刻论述，向世界表明了中国的真诚愿望。中国搭台、世界合唱，进博会倡导的是开放合作，实现的是互利共赢。中国海关总署最新数据显示，6月份中国的进口增速转负为正，增幅达到6.2％，有力提振了世界对中国市场的信心。面向未来，中国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必能激活各国开展贸易、加强合作的新渠道，进一步助力世界经济和贸易的复苏发展。

中国始终是多边贸易体制的坚定捍卫者。正如世界贸易组织发言人基思·罗克韦尔所言：“从共建‘一带一路’到举办进博会，中国认为不仅需要开放，而且需要伸出双手去迎接别人。”中国不断释放内需潜力，更好联通国内市场和国际市场，必将进一步推动开放型世界经济发展。参加第二届进博会并将赴约第三届进博会的美国制药企业默沙东公司中国区总裁罗万里直言，进博会推动合作的效应超出预期，“在这里，我处处都能感受到中国扩大开放、促进中外合作的坚定信心”。首批承诺连续3年参展进博会的展商之一、泰佩思琦集团董事会主席兼首席执行官杰德·齐特林坚信，疫情不会改变中国经济长期向好的趋势，中国市场是企业品牌取得突破与创新的不竭灵感源泉。

共天地，同风雨，聚进博，享机遇。百日之后，第三届中国国际进口博览会将在黄浦江畔举行，人们期待这个“买全球、卖全球、惠全球”的平台汇聚起共促发展的更大能量。中国敞开大门迎接八方来客，在危机中育新机、于变局中开新局的新篇章，必将造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)