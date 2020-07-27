为美好生活添保障（财经眼·百姓理财新观察③）

数据来源：银保监会

制图：汪哲平

一问：保险有啥用？

保险的本质属性是提供风险保障。在家庭资产配置中，保险可以成为重要的组成部分

25岁的北京市民计先生在去年一次体检中，意外查出一处问题，住院、手术花费约5万元。“这让我有了为自己增添保障的想法。”计先生说，经过一番了解，他为自己购买了一款住院医疗险和一款重大疾病保险，遇到意外情况时，能缓解经济压力。

近年来，随着百姓生活水平和风险防范意识不断提高，越来越多居民通过购买保险强化自我保障。“今年，向我咨询保险产品并投保的人比以往更多了。”在北京工作的保险代理人于鹏说。

我国保险市场的发展也是日新月异。1980年我国恢复财产保险业务，1982年恢复人身保险业务。起初，保险产品以财产保险为主，人身保险较少。1997年人身险市场份额首度超过财险。

如今，我国保险产品日益丰富。医疗险、重疾险、医疗事故险等能够为居民就医诊疗提供保障；意外险、长期护理险等能为居民在遭遇意外事故，伤残或失能时提供经济补偿；寿险、税延养老险等能为居民养老提供更有力支持；车险、家庭财产保险等则能为居民在遭受财产损失时给予补偿。

保单登记平台数据显示，截至今年1月末，全国有效医疗险保单6.3亿件、覆盖5.2亿人，有效疾病险保单3.3亿件、覆盖2.6亿人。

不少人关心，保险能发挥怎样的作用？

“保险本质属性是提供风险保障。对个人及家庭财富管理而言，当疾病、事故、灾害等意外情况发生时，保险能够一定程度上弥补经济损失，帮助个人及家庭渡过难关。因此，在家庭资产配置中，保险可以成为重要的组成部分。”南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来说。

除了在遇到困难时提供经济补偿，保险还有哪些功能？

据了解，近年来保险除了发挥传统的事后理赔功能，越来越多保险公司积极探索为客户提供事前预防、事中服务等产品附加服务。

近期南方多地持续暴雨，不少保险公司与有关部门加强合作，为车险客户提供降雨预警、路况提示、车辆救险等服务；不久前，长期护理保险扩大试点城市范围，一些保险公司积极开发建设养老社区，消费者购买保险后可入住并享受专业照护和养老服务；有的保险公司为健康险产品配套健康咨询管理等服务，帮助消费者增强健康意识，有效预防疾病。

“保险行业通过提供更全面、优质的产品附加服务，能够更好发挥其风险保障功能，同时也有利于增强消费者风险保障意识和投保意愿，进而促进行业实现更好发展。”北京大学经济学院风险管理与保险学系主任郑伟说。

二问：保险如何选？

不同人群应根据自身需求及实际情况，有针对性地投保

面对健康险、养老险、意外险等琳琅满目的产品，消费者应如何选择？

专家认为，有的保险产品适用各类人群，有的则更适合特定人群。消费者选购时应根据自身风险保障需求，并综合考虑家庭状况、经济条件，以及产品价格和保额等因素理性选择。

——健康险、养老险等产品适用范围较广，可以作为“基本款”。

广东顺德的孔先生今年27岁。从17岁起，父母就为他购买一系列商业健康险。去年，孔先生不幸患上比较严重的疾病，保险公司很快按合同约定赔付重大疾病保险金等合计91.3万元，第一笔理赔及时到账，保障了孔先生治疗期间的费用支出。

近年来，不少消费者越来越青睐医疗险、重疾险等商业健康险。朱铭来认为，商业健康险作为基本医疗保险的重要补充，能为居民医疗和健康提供更坚实的保障。

商业健康险品类多，各自有哪些特点？

“目前，重疾险和医疗险是消费者购买较多的健康险品种。重疾险的特点是能及时为患者治疗提供经济支持，有的患者选择保守治疗或不治疗也不影响赔付；而医疗险则是报销患者就诊费用，对治疗一些所需医药费较高的疾病，能提供更充足的经济支持。”平安健康险互联网事业部总经理冯晗说。

健康险该投长还是投短？银保监会数据显示，去年医疗保险原保险保费收入同比增长32%，但从期限看，绝大部分为1年期产品，长期产品较少。不久前，银保监会通过引入费率调整机制，引导保险公司开发销售长期医疗保险产品。

“消费者投保长期医疗保险产品后，在合同约定的保险期间内，因健康状况变化导致医疗费用增加，或者保险公司停售该产品，保险公司仍然要按合同约定履行责任，这是长期医疗保险相对短期医疗保险的优势所在。”银保监会有关负责人说。

这位负责人还说，费用补偿型医疗险区分被保险人是否拥有公费医疗、基本医疗保险、其他费用补偿型医疗保险等不同情况，在保险条款、费率和赔付金额等方面予以区别对待，消费者可根据自身基本医疗保险情况选择合适的产品。此外，由于医疗险遵循损失补偿原则，医疗费用不能重复理赔，消费者购买时需重点关注保险条款相关情况，同时不建议重复购买此类产品。

日前，重大疾病保险重新修订了疾病定义，原有25种重疾定义完善、扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，保障范围更广，赔付标准也更加合理。

冯晗说，刚参加工作不久、投保经验较少的年轻人，可优先考虑配置一些保费较低、保障较高的健康险、定期寿险等产品；具备一定经济基础和投保经验的人群，还可配置税延养老保险等商业养老险以及一些储蓄型保险等，为未来生活带来更多保障。

——一些产品针对特定场景和人群，满足消费者差异化需求。

业内人士建议，除了一些普遍适用的保险，消费者也可根据实际情况，有针对性地投保。

湖北宜昌最近连降暴雨，世纪阳光小区住户刘女士家遭受雨水浸泡，木地板、墙面、沙发等受损。此前，刘女士投保了家庭财产保险，联系理赔人员前往家中查勘后，确定理赔金额3000元，一定程度上弥补了损失。据了解，家庭财产保险的保费往往不高，能为房屋主体、家庭装修、室内财产等提供一定的保障。

浙江杭州市的许女士常到国外旅游，她为自己购置了全球航空意外险、国外旅行险等产品。“我在泰国旅行时磕伤了膝盖，进行了包扎等处理，医药费约500元人民币，回国后保险公司全额理赔。”她说。

“居民可根据自己实际生活和工作中比较可能遇到的各种风险，通过合适的保险产品来弥补可能遭受的经济损失。”朱铭来说。

满足保障需求，还须供给发力。银保监会有关负责人说，将进一步鼓励和引导保险行业加大产品创新力度，针对风险事件、特定人群等开发设计责任更广、价格更低的保险产品，不断扩大商业保险覆盖范围和人群，帮助缓解百姓后顾之忧。

“总而言之，消费者应了解每种产品的不同特点，选择最适合自己的产品，同时也可考虑进行合理搭配。”郑伟说。

三问：保险怎么投？

投保、理赔渠道多种多样，在享受更便捷保障服务的同时，也应知悉风险、理性投保

今年1月30日，在广州务工的肖先生因蛛网膜下腔出血住院。肖先生此前投保了健康险产品，他在手机APP上申请预赔付。保险公司很快通过远程视频核实了病情，并利用费用预测模型预估医疗费用，全程无接触线上理赔。不到24小时，肖先生就收到了3万元预赔款。

近年来，互联网保险业务快速发展，投保理赔渠道更加便捷。消费者在保险公司官网、手机APP或支付宝、微信等平台，即可挑选适合自己的产品。疫情防控期间，许多保险公司加速发展线上业务。银保监会发布的数据显示，1—6月互联网人身保险新单保费1450亿元，承保件数4.3亿件。

保险产品和销售渠道创新，让消费者享受到更便捷、充分的服务，但同时也出现了一些不规范的经营行为，消费者需多加注意。

例如，一些互联网保险故意使用误导性词语组合，混淆和模糊保险责任；重要信息和风险提示不清晰等。这可能诱导消费者购买不符合自身需求的产品。日前，银保监会发布通知，要求保险机构对在自营网络平台上销售保险产品的交易行为进行记录和保存，使其可供查验，以进一步规范互联网保险销售行为。

专家认为，应对这些不规范经营行为，一方面要加强对保险公司业务监管，强化保险销售环节管理，完善消费者投诉保障机制，保险公司也要主动提升规范经营能力；另一方面，消费者在选购产品时，应擦亮眼睛，认真阅读和了解保险责任、保障内容、免责条款等信息，更好保护自身合法权益。此外，在选购保险产品时，既要考虑价格因素，也应关注保险产品提供的配套服务、产品理赔和投诉情况等信息，选择履约记录好、服务质量优的产品。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)