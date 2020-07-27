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形成消费和消费金融的良性循环（财经观）

欧阳洁

2020年07月27日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　进一步扩大居民消费，释放消费潜力，仍需消费信贷添薪加力，构建良性、稳健的消费信贷市场。而培养理性消费、适度借贷的理念正是市场稳健发展的根基。夯实这一根基，需要市场参与者的共同努力

　　

　　银保监会近日出台《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，规范银行互联网贷款，促进互联网贷款业务平稳健康发展。《办法》规定，互联网贷款应当遵循小额、短期、高效和风险可控原则，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元人民币，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。同时要求贷款资金用途明确、合法，真实支付消费所需。

　　近年来，个人消费贷款借助金融科技的力量，实现全流程线上自动放款，互联网化趋势日益明显，极大地拓宽了消费信贷的覆盖面，也提升了金融服务效率。当前，国内消费需求逐步上升，居民消费意愿回暖，消费信贷也随之复苏回升。人民银行最新调查显示，虽然受疫情影响，年初个人消费类贷款一度出现负增长，但从3月份起，个人消费类贷款明显恢复，由降转升，随后4个月平稳增长。

　　未来进一步扩大居民消费，释放消费潜力，仍需消费信贷添薪加力，构建良性、稳健的消费信贷市场。而培养理性消费、适度借贷的理念正是市场稳健发展的根基。夯实这一根基，需要市场参与者的共同努力。

　　消费信贷金融机构是市场的搭建者，也是倡导理性消费理念的“主角”。这些年，消费信贷搭上金融科技的快车加速发展，不仅涌入了电商类和生活类平台，将消费信贷内嵌到产品销售各个环节，银行、消费金融公司等传统金融机构也纷纷开始以低利率优惠促销，人们的生活中常常可见借贷消费的身影。在激烈的市场竞争中，金融服务的门槛降低了，让更多人能通过借钱提前实现消费升级，也享受到竞争带来的实惠。但从另一面看，如果过度依赖金融产品透支消费，可能养成非理性超前消费的习惯，超出消费者实际所需的信贷额度，也会带来一些风险。适度借贷的观念需要金融机构悉心培育、呵护，只有营造健康、理性的行业生态环境，形成消费和消费金融的良性循环，百姓才能从行业长期稳健发展中真正持续受益。

　　消费者要主动培养理性消费理念，善用消费信贷，适度借贷。消费信贷主要是用来满足个人日常、高频、小额的消费需求，解不时之需，如果形成过度透支消费的习惯，背负超出自己偿还能力的大额贷款，甚至陷入多头借贷、以贷养贷的怪圈，一旦收入来源有所波动，就往往会带来无法承受的还款压力。理性的消费者应做好个人和家庭财务统筹规划，考虑自身实际需求、收支状况理性消费、量入为出，才能乐享消费金融带来的便利。

　　呵护行业健康发展，监管部门也要有作为。正是由于监管部门包容开放、鼓励创新，消费信贷的覆盖面和服务能力大大提升，产品日益丰富。面对不断变化的市场环境和经营形势，监管部门要引导金融机构未雨绸缪，一方面扎牢风险防控的“篱笆”，防范资金用途不到位、风险管理不审慎的隐患，另一方面也要动态精准把握借款人未来的真实还款能力，引领消费信贷市场稳健前行。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月27日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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