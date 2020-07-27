远离假冒金融APP（理财参谋）

●正规网络贷款平台不会在授信审核过程中收取任何费用

●正规金融服务平台的客服不会通过非官方渠道和用户联系

●下载APP时一定要选择正规官方软件

随着金融机构服务日益转向手机端，金融APP成为许多用户办理金融业务的主要渠道。如今，转账、借贷、还款、支付，都可以通过金融APP轻松完成，但这也给不法分子留下可乘之机。假冒金融APP的出现，就直接危害到用户资金安全。

近日，浙江警方成功破获3个涉嫌为假冒APP犯罪提供非法短信服务的团伙，抓获嫌疑人十余名。经初查，上述嫌疑人自今年2月起，共发送假冒APP诈骗短信数千万条，嫌疑人将假冒APP下载短链接置入短信中，诱使用户点击下载，之后通过收取工本费、解冻费、保证金、担保金等方式实施诈骗。

根据国家互联网金融风险分析技术平台的监测，截至今年2月底，发现互联网金融仿冒网站4.81万个，互联网金融仿冒APP2801个，仿冒APP下载量3343.7万次。由于此类假冒APP通常与正规APP的名称、图标以及功能体验等十分相近，不少用户难辨真伪。假冒APP诈骗已形成一套完整的“产业链”，包括假冒APP的开发者、网贷系统伪造者及个人信息贩卖者等，需要监管部门、机构平台、应用市场的共同抵御应对。

从此类诈骗行为的一般手法来看，其欺骗网络用户的过程主要有三步：

第一步，诱骗下载。诈骗分子利用伪基站仿冒成官方号码，向用户发送包含注册链接的欺诈短信，或者通过假冒公检法、银行和其他金融机构客服等方式，来引诱受害人下载假冒APP。

第二步，实施欺诈。当受害者下载假冒APP后，诈骗分子就会通过核实个人信息、进行身份验证等来套取受害者的银行卡号、密码等，或者利用收取所谓的工本费、解冻费、保证金、担保金等方式，诱导受害者向某些账号转账。

第三步，套取钱财。当诈骗分子获取受害者的相关信息之后，便直接将受害者银行卡里的余额取走，或者在收取所谓的工本费、解冻费、保证金、担保金之后，直接将受害者拉黑。

专家表示，除了机构和监管部门加强应对外，用户也要注意加强自我防范意识和鉴别能力，在使用金融APP过程中，要特别注意以下三点：

一、正规网络贷款平台不会在授信审核过程中收取任何费用，所谓关联认证金、履约保险费、保证金、银行卡解冻费等都是诈骗分子的托词。

二、正规金融服务平台的客服不会通过非官方渠道（个人微信、个人QQ）和用户联系，也不会向用户索要个人信息和验证码，出现非官方客服联系的情况，一定要注意核查对方身份，不要向陌生个人账户转账。

三、下载APP时一定要选择正规官方软件，务必在正规应用平台下载，不要轻易点击来历不明的应用供应商、链接以及二维码下载安装软件。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)