保险公司权益类资产配置最高可占上季末总资产的45%（财经短波）

本报电 为进一步提升保险公司资金运用自主决策空间，引导保险资金更好服务实体经济，银保监会制定《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确八档权益类资产监管比例，最高可占到上季末总资产的45%。通过设置差异化监管比例，赋予公司更多自主投资权，提高监管政策的精准性和针对性。

此外，《通知》要求保险公司应当坚持价值投资、长期投资和审慎投资原则，健全绩效考核指标体系；规定保险公司应当根据上市和非上市权益类资产风险特征，制定不同配置策略，强化投资能力建设，重点配置流动性较强、业绩较好、分红稳定的品种。

（屈信明）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 18 版）

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