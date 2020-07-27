跨省团队游可有条件恢复  旅游业复苏提速

7月25日，广西贺州市玉石林景区，游客在观赏油纸伞。

黄旭胡摄（影像中国）

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跨省团队游重启，出游的网络搜索量大幅攀升。旅行社及在线旅游企业纷纷推出创新出游产品，同时为保障游客出游安全，推出相关保障措施。

随着旅游消费需求的进一步释放，旅游及住宿、餐饮、娱乐、购物等相关行业有望加速复苏。

《文化和旅游部办公厅关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》（以下简称《通知》）近日印发，明确各省份文旅行政部门在做好疫情防控工作前提下，经当地省份党委政府同意后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。跨省团队游在停摆170多天后重启，给游客、旅行社和旅游从业者带来哪些变化？

出游搜索量飙升，映射背后旺盛需求

今年1月，文化和旅游部办公厅印发通知，明确全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。经过170多天后，跨省团队游的“回归”，让不少游客、旅行社和旅游从业者感叹：“终于等到你！”

“去年底就计划让爸妈今年春天去云南旅游，现在终于可以成行了。”北京市海淀区一家互联网公司员工邵然说，本来计划让父母春天时去云南玩几天，受疫情影响搁置了。跨省团队游重启后，邵然第一时间给父母预订了从山东出发的“云南5晚6日跟团游”。

中青旅首席品牌官徐晓磊认为，重启跨省团队游是结合当前疫情防控总体形势的科学决策，对于提振旅游消费者、行业从业者信心具有风向标般的积极作用。

各大平台发布的数据显示，《通知》发布后，出游的搜索量呈现较大幅度攀升。

携程平台数据显示，国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比《通知》发布前暴涨500%。美团搜索数据显示，截至7月15日12时，平台上用户对于异地景区的搜索量环比前一周增长超130%，首次高于本省本地景区搜索量增幅。驴妈妈平台跟团、自由行等相关即时搜索量环比增长超过3倍。

搜索量飙升映射背后旺盛需求。携程旅游近日组织的一份微博、微信调查发现，携程用户中，88%今年有跨省旅游的意愿，比例创新高；70%以上有意愿在开放后就选择出游。在目的地选择上，用户主要倾向于风险较低、优惠力度较大的目的地。

在恢复跨省团队游、“机票+酒店”业务的同时，《通知》中关于景区接待游客量的调整也引发关注。《通知》明确，旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求，接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山认为，结合当前疫情防控工作的实际，景区限流政策的调整将直接影响各地旅游市场的恢复进程。在暑期旅游旺季，跨省团队游和景区限流政策的调整，将有利于旅游消费需求的进一步释放，带动旅游以及住宿、餐饮、娱乐、购物等相关行业加速复苏。

团队游需求在升级，旅行社推出新产品

“听到这个消息，兴奋得简直要跳起来了。”内蒙古乌兰察布一家旅行社负责人孟先生说。受疫情影响，今年上半年业务量大幅下滑，跨省跟团游的恢复，让他看到了希望。

旅游行业是受疫情影响明显的行业之一，同样也是对政策调整比较敏感的行业之一。跨省团队游恢复后，旅游从业者和旅行社的反应迅速。短短几天内，已经有1000多家旅行社在携程平台上上线省内、国内游产品，首批数千条跨省跟团游、自由行产品上线。

熟悉的团队游回来了，但熟悉中又多了不少新意。跨省跟团游恢复的同时，旅游行业更加注重结合跟团游需求升级趋势，主动对产品进行优化和创新。“相对于以前的‘上车睡觉，下车拍照，走马观花’，越来越多游客更倾向于把时间和金钱用在体验上，在吃、住、行、游等方面更多追求品质与深度体验。”中青旅遨游网的这一调查结果，一定程度上概括出当前跟团旅游需求的变化。

徐晓磊说，根据需求变化，建议在常规跟团游业务之外，覆盖自由行、定制游、主题游、高端游等多品类，用户类型也要面向老中青三代。在这一过程中，可以利用在线旅游平台的产品库和大数据优势。中青旅旗下旅行社、酒店等多业态已做好充分准备，按照疫情防控期间各项培训要求，进一步加大产品研发力度，加快产品上线速度，以健康、安全、优质的旅游产品和服务满足游客对跨省旅游的需求。

安全出游关注度高，预约参观成时尚

《通知》强调，各地要坚持把疫情防控摆在首位，统筹做好旅游安全等各项工作。要按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，进一步压实旅游企业主体责任，指导旅游企业制定应急预案，明确疫情防控和安全突发事件应急措施和处置流程。

对于游客来说，安全出游的关注度也很高。中青旅遨游网的调查显示，在旅游运营商选择方面，区别于以往的“先看价格，再看服务”，客户更关注“是否提供防疫保障，能否有效落实”。九成以上客户表示，旅游过程中团餐应严格采用分餐制度，最大化保障用餐安全；八成以上客户认为，需要严控旅游大巴空座率、做好日常消毒工作。

携程旅游大数据实验室研究员彭亮表示，旅行社需要把安全防疫工作放在首位，确保在产品设计、资源采购、现场服务、售后保障等方面的可靠性。为确保旅游者更安全、安心，携程将联合全国多地的旅行社、文旅部门、地接社、零售门店，发起“跨省安心游”服务公约和倡议，为国内旅游设立更严格规范的服务标准和安全保障。

美团根据此前发布的《跟团游防疫自律公约》，已上线近5000条“安心团”线路产品，覆盖长沙、成都、贵阳、西安、丽江等近50个热门跟团游城市，保障游客在跟团游、自由行各环节都可以安心消费。

当前，预约出游已成时尚，一定程度上增加了便利度和安全性。跨省跟团游的恢复，可能会加大一些热门景区的客流量。建议有意愿前往热门目的地游玩的游客提前预约，在保障游览舒适度的同时，增加出游安全系数，实现安心游。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)