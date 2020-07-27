西藏阿里电力联网工程全线贯通

本报北京7月26日电 （记者冉永平、袁泉、徐驭尧）记者从国家电网公司获悉：世界海拔最高的电网工程——西藏阿里与藏中电网联网工程今天全线贯通。

工程投运后，将彻底解决阿里电网孤网运行和阿里地区长期缺电的问题，使西藏剩余的仲巴、萨嘎、吉隆、聂拉木、普兰、改则和措勤等7个县用上大网电，解决和改善工程沿线38万农牧民的安全可靠用电问题，促进西藏清洁能源开发外送，对加快西藏经济社会发展、提升人民生活水平具有十分重要的意义。

工程于2019年9月开工建设，总投资74亿元，预计将于今年年底建成投运。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)