广西玉林锂电新能源产业基地开工

本报玉林7月26日电 （记者庞革平）70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目（一期）近日在广西玉林市博白县白平产业园开工。

该项目总投资约1300亿元，是迄今为止玉林市引进的投资额最大的项目。项目规划年产70万吨三元正极材料、50万吨磷酸铁锂、10万吨铜箔、3万吨钴酸锂。整个项目三期建成达产后，每年可实现营业收入2000亿元，利税280亿元，新增社会就业约2.5万人。其中，一期计划2022年7月建成投产。

据悉，该项目将集聚全球锂电材料产业链龙头企业，产业链协同优势明显，具有产业集聚效应、产业带动效应及产品通道优势。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)