中国需求带动新西兰农产品出口增长

新西兰贸易部长戴维·帕克近日表示，虽然新西兰总体出口受到极大影响，但对中国的农产品出口却有所增加，这在一定程度上缓解了疫情对新西兰经济的影响。
根据新西兰主要智库新西兰经济研究所的最新报告，尽管受到新冠肺炎疫情不利影响，但得益于中国等亚洲市场强劲需求，今年以来乳肉制品等新西兰第一产业出口收入不降反升，比去年同期增长近10亿新西兰元（1美元约合1.5新西兰元）。
自2017年以来，中国一直是新西兰最大的贸易伙伴。2019年，新西兰对中国的商品和服务出口占总额的23%；进口总额中的16%来自中国。新中关系促进会执行董事雷切尔·梅德门特表示，今年前5个月统计数据显示，新西兰已成为中国最大的食品进口来源国。3月至5月，新西兰对中国出口额达44.5亿新西兰元，相当于对整个亚洲出口额的一半。
今年3月初，新西兰猕猴桃进入采摘季。受疫情影响，采摘和包装人手不足。为此，新西兰出口中国的猕猴桃包装进行了调整，运抵口岸后再进行分装。上海港为这些猕猴桃积极寻找快速通关办法，包括给予特别通道、对企业申请的入境动植物检疫许可证“随报随批”，对靠港猕猴桃“随到随查”，对送实验室开展农药和重金属检测的样品“即到即检”。
新西兰总理阿德恩日前出席在奥克兰举行的新中商业峰会时表示，对华关系是新西兰最重要的对外关系之一。面对疫情，双方应继续加强在自由贸易、优化营商环境、气候变化、公共卫生等领域合作。阿德恩肯定中国营商环境近年来取得的长足进步，并强调以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制是新中贸易的基石，两国通过达成自贸协定升级等行动，向全世界发出了积极信号。
（本报堪培拉7月26日电）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】