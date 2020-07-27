中国需求带动新西兰农产品出口增长

新西兰贸易部长戴维·帕克近日表示，虽然新西兰总体出口受到极大影响，但对中国的农产品出口却有所增加，这在一定程度上缓解了疫情对新西兰经济的影响。

根据新西兰主要智库新西兰经济研究所的最新报告，尽管受到新冠肺炎疫情不利影响，但得益于中国等亚洲市场强劲需求，今年以来乳肉制品等新西兰第一产业出口收入不降反升，比去年同期增长近10亿新西兰元（1美元约合1.5新西兰元）。

自2017年以来，中国一直是新西兰最大的贸易伙伴。2019年，新西兰对中国的商品和服务出口占总额的23%；进口总额中的16%来自中国。新中关系促进会执行董事雷切尔·梅德门特表示，今年前5个月统计数据显示，新西兰已成为中国最大的食品进口来源国。3月至5月，新西兰对中国出口额达44.5亿新西兰元，相当于对整个亚洲出口额的一半。

今年3月初，新西兰猕猴桃进入采摘季。受疫情影响，采摘和包装人手不足。为此，新西兰出口中国的猕猴桃包装进行了调整，运抵口岸后再进行分装。上海港为这些猕猴桃积极寻找快速通关办法，包括给予特别通道、对企业申请的入境动植物检疫许可证“随报随批”，对靠港猕猴桃“随到随查”，对送实验室开展农药和重金属检测的样品“即到即检”。

新西兰总理阿德恩日前出席在奥克兰举行的新中商业峰会时表示，对华关系是新西兰最重要的对外关系之一。面对疫情，双方应继续加强在自由贸易、优化营商环境、气候变化、公共卫生等领域合作。阿德恩肯定中国营商环境近年来取得的长足进步，并强调以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制是新中贸易的基石，两国通过达成自贸协定升级等行动，向全世界发出了积极信号。

（本报堪培拉7月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)