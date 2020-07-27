海湾国家5G建设不断提速

全球移动通信系统协会发布的最新报告显示，2019年海湾国家有近50万5G移动用户；到2023年底，这一数字将达到2186万，占该地区移动用户总数的21.2%；到2025年，海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国范围内，超过16%的通信数据有望通过5G网络实现传输。
据了解，目前海合会成员国均已大规模部署5G网络设施，并启动商用。华为等中国企业积极参与。
眼下，5G技术极大助力海湾国家防控疫情。华为与沙特麦地那发展局就5G技术应用于抗疫一线展开了卓有成效的合作。华为向麦地那捐赠多个基于5G技术、人工智能和云科技产品及解决方案，为多家医院和重点院校安装了体温监测摄像头。多个人工智能摄像头被应用于监测人流，防止人员聚集。“5G技术是我们抗疫的好帮手。”麦地那发展局负责人伊布拉欣·贾鲁迪表示。
在阿联酋沙迦，数十台雪糕柜大小、写有“请待在家中”醒目字样的无人驾驶车穿梭于人员密集的社区，向有需要的民众分发口罩、手套、消毒液等抗疫物资。这是华为与沙迦卫生部门基于5G技术的合作成果。“5G智能小车的应用大大降低医护人员的感染风险，更节省了分发物品占用的宝贵时间，让医护人员能将更多精力用于救治病患。”阿联酋卫生和预防部官员阿明·埃米里表示。
疫情防控期间，在科威特首都科威特城出现了数十辆印有“科威特国民银行”的厢式载货车。这些车辆每天轮流停在城市的重要街口，客户既可通过车上的ATM机存取现金，又可通过视频与银行客户经理对话办理业务。所有客户接受服务前，都会被自动检测体温，他们还可以从ATM机上免费领取口罩和手套，这大大降低了感染风险。
德勤公司近日与华为联合发布研究报告称，海湾地区多国基于5G技术的高速传输、高可靠性及低时延特点，建立起信息化、智能化、基于云技术与大数据的创新型公共事件应急系统平台，这将在疫情结束后为多技术领域、商业模式创新提供基础条件。
（本报开罗7月26日电）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】