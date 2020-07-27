大量美国人因失业失去医保

美国消费者权益组织“美国家庭”近日发布研究报告称，新冠肺炎疫情的冲击让医保问题变得更加突出，大量美国人因失业失去医疗保险。报告披露，在今年2月至5月间，有540万美国人失去了医疗保险，超过了国际金融危机期间的390万人。
根据报告，近期因失业而失去医疗保险的美国人中有46%来自疫情比较严重的西部和南部地区，如佛罗里达州、得克萨斯州、加利福尼亚州等。在得克萨斯州，每10个居民中就有3人没有医疗保险。
哈佛大学公共卫生学院教授威廉·萧指出，美国是发达国家中少数未建立全民医保制度的国家。疫情暴发前，有2800万人没有任何医疗保险，4400万人的医疗保险只覆盖有限的项目。
彭博社指出，美国约有一半人使用雇主提供的医疗保险，一旦失业，就失去了相关保障。“美国家庭”高级研究员斯坦·多恩说：“如果没有医疗保险，人们通常不太可能对癌症、心脏病等疾病进行及时诊断和治疗，一些家庭将被迫在自付基本医疗费用和满足基本生活需求之间做出选择。”
根据美国凯撒家庭基金会的数据，在疫情期间失去雇主提供的医疗保险的人中，4/5或有资格参加政府主办的医疗补助计划，也可通过《平价医疗法案》获得有政府补贴的商业医疗保险。但《纽约时报》认为，由于信息不对称和申请程序繁琐，很多人不知道如何申请，或根本无力支付保费。
美国参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会成员帕蒂·默里表示，采取措施帮助人们在疫情期间获得医疗，这是常识。“我们应该现在就采取行动，而不是等着事情变得更糟”。
（本报华盛顿7月26日电）
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