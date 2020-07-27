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企业开办时间将再压缩 日均新设企业2万户左右 

本报记者 邱海峰

2020年07月27日08:04  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　企业开办时间又要压缩了！日前，国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿表示，到今年年底以前，各省份全部开通企业开办“一网通办”平台，实现企业开办全程网上办理，压缩企业开办时间至4个工作日以内或更少。

　　近日，国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，提出了66项具体的改革事项，包括推进企业开办经营便利化、进一步简化企业生产经营审批和条件、优化外贸外资企业经营环境等方面。

　　杨红灿介绍，目前，全国企业开办时间已压缩至5个工作日内。企业开办经营便利化，在释放创业创新热情、激发市场活力方面，发挥了积极的作用。上半年，我国日均新设企业数量保持在2万户左右。

　　“接下来，将进一步优化企业开办服务，提升企业名称自主申报系统核名智能化水平，推广电子营业执照的应用。在加强监管、保障安全的前提下，依托全国一体化政务服务平台，深化电子营业执照跨部门、跨领域、跨层级的应用。”杨红灿说，同时将放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制。对疫情期间从事群众基本生活保障的零售业个体经营者，进一步拓宽其活动的场所和时间，依法予以豁免登记。同时，支持各地在省级人民政府统筹下开展住所与经营场所分离登记试点。

　　针对“准入不准营”的问题，杨红灿介绍，去年“证照分离”改革已在18个自贸试验区开展全覆盖的试点，将中央层面设定的523项涉企经营许可事项，以及地方设定的涉企经营许可事项，全部纳入改革，有力推动“照后减证”和简化审批。

　　“今年，市场监管总局将在全国范围建立涉企经营许可事项清单管理制度，为实现‘证照分离’改革全覆盖做好准备工作。”杨红灿表示。

　　围绕外贸外资企业，海关总署国家口岸管理办公室负责人党英杰介绍，上半年，我国有进出口实绩的企业44.3万家，比去年同期增加了2.2万家；有外资企业42万家。优化外贸外资企业经营环境是《意见》的重要内容，海关将进一步提高进出口通关效率，拓展国际贸易“单一窗口”功能。

　　根据海关总署数据，6月份，海关监测全国进口整体通关时间是39.66小时，出口整体通关时间是2.28小时，比2017年分别压缩59%和81%。

　　党英杰指出，下一步，在尊重企业自主选择的前提下，海关将大力推进进出口货物“提前申报”、进口货物“两步申报”等改革措施，研究推广进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”的试点，继续压缩货物整体通关时间，尽可能减少疫情对整体通关时间的影响。

　　在国际贸易“单一窗口”建设方面，党英杰介绍，到目前为止，“单一窗口”可以提供600多项服务事项，基本上满足了企业通过一个平台“一站式”办理进出口外贸相关业务的需求。国际贸易“单一窗口”累计注册用户已经达到了330万余家，日申报业务量达到1000万票，货物、舱单和运输工具这三项主要业务应用率都达到了百分之百。

　　“下一步，海关总署将会同相关部门继续拓展‘单一窗口’功能，由口岸通关执法向口岸物流、贸易、服务等全链条进行拓展，依托‘单一窗口’实现口岸收费标准公开、在线查询、在线缴费，方便企业自主选择、阳光收费，利用市场机制来推进降费提效。”党英杰说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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