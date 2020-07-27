各地财政数据披露 下半年收支如何平衡

北京商报讯（记者 陶凤 实习记者 余晓宇）截至7月26日，各省财政收入数据已陆续公布。在2020年上半年，31个省市仅有河北、广西、贵州、新疆和青海5个省份实现公共预算收入同比去年正增长，绝大多数省市财政赤字，财政压力仍然较大。

“没有超出预期，和整个经济形势相吻合。”中国财政科学研究院研究员白景明认为，上半年各省财政数据总体来说是平稳的。

从财政收入排名来看，与以往差距不大，上位圈省市经济运行相对平稳。广东以其庞大的财政体量稳居第一，上半年公共预算收入达6460.1亿元，江苏跟随其后，以4741.2亿元获得第二，浙江反超上海成为第三，山东和北京依旧分别位列第五、六位。受疫情影响，湖北财政收入排名跌出前十。

从公共预算收入额来看，同比去年，上半年大部分省市的财政收入都有不同程度的下跌。据财政部数据披露，2020年上半年地方一般公共预算本级收入51829亿元，同比下降7.8%。31个省市中，仅5个省份实现公共预算收入增速转正，其中青海增长5.33%，河北、广西涨幅在1%左右，贵州、新疆涨幅不足1%。湖北公共预算收入下跌最为明显，同比下降了38.44%，其次是海南与黑龙江，同比降幅也超过20%。

“青海受疫情冲击相对少，而且以资源性产业结构为主，上半年资源性产业的价格比较稳定，所以保持了一定的正增长。”白景明解释。

税收作为财政收入的主要来源，对地方财政状况影响较大。在税收占比高的省份，财政收入增速与税收收入增速呈现出大体相似的趋势。而税收占比相对较低的省市，税收的下降对公共预算收入下降的影响相对小一些，尤其是新疆、河北、贵州和广西四省，在税收降幅接近或超过10%的情况下，依然实现了公共预算收入的正增长。

白景明认为，上半年各省税收的减少主要是两个因素造成的。一方面是由于新冠疫情的影响，一季度为落实疫情防控，企业大规模停工停产，人为地抑制了税收。

疫情对旅游业占经济比重较大的省份也造成了税收锐减的影响，上半年海南省税收同比下降34.8%，成为下降幅度仅次于湖北的省份。

此外，减税降费政策的延续也是税收收入下滑的主要因素之一。今年政府工作报告提出，要加大减税降费力度。《报告》称，要继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率政策，新增减税降费约5000亿元；前期出台6月前到期的减税降费政策，包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免民航发展基金、港口建设费，执行期限全部延长到今年底；小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年；预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

收支状况表明，地方财政仍面临巨大的压力。可考数据显示，24个省市只有上海实现财政盈余，其余省市仍面临较为严重的财政赤字。其中，河南的财政赤字最严重，达3753.7亿元，云南、湖北、河北、安徽、广西五省的赤字金额也超过2000亿元。

6月，财政部部长刘昆在全国财政厅（局）长座谈会上提出，要严格压减非急需非刚性支出，要求地方各级政府要大力压减一般性支出。财政部也专门印发了通知，从压缩一般性支出、严格执行经费开支标准、强化“三公”经费管理、硬化预算执行约束、落实对特殊地区和部门限制措施等方面，对地方财政部门提出了明确要求。

节流之余，有待开源。今年，中央预计发行总计1万亿元的抗疫特别国债，同时还提出增加地方专项债的发放。白景明认为，这会“让钱直接落到项目上”，让整体经济运行形势更加平稳向好，带动税收正常增长。根据财政部最新消息，特别国债将在7月底全部发行完毕。截至7月16日，已有累计12期共7200亿元特别国债发行完毕。

白景明认为，可以期待下半年财政形势好转。“一是整体而言，国内经济平稳向好。二是下半年宏观政策的效应会更加充分地显现，财政支出的政策下半年真正流到实体经济里，反而会推动经济增长，带来一些税收。”

此外，白景明也强调，要加强对财政支出的管理。“要及时把资金按照程序下达到项目上，给到市场主体，让财税政策落地，发挥出正常的效应。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)