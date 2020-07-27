原标题：存量企业申购“扫尾” 新创业板开市在即

作为资本市场改革的重要一环，创业板改革并试点注册制一路走来颇受关注，新创业板下首批企业何时上市更是成为了市场热议的话题。伴随着西域旅游（300859）7月27日启动申购，存量创业板企业的申购工作将全部完成。存量创业板企业在加快“清库存”的同时，证监会也在近期核发了康泰医学等4家企业的创业板IPO批文，这也让市场嗅到了新创业板即将鸣锣开市的信号。业内人士普遍预计，新创业板有望在8月中下旬跟投资者见面，这也意味着创业板20%的日涨跌幅要来了。

存量企业申购完毕

7月27日，西域旅游正式启动申购，至此创业板存量企业全部完成申购工作。

根据西域旅游披露的创业板上市发行公告，公司在7月27日进行网上和网下申购，发行股份数量为3875万股，公司发行价7.19元/股，预计公司首发募集资金总额为2.79亿元，扣除发行费用4191.78万元后，预计募集资金净额为2.37亿元。

东方财富数据显示，西域旅游申购上限为1.55万股，顶格申购需配市值15.5万元。

据了解，西域旅游的主营业务为旅游资源的开发经营，公司目前经营的景区包括天池景区和五彩湾温泉景区。财务数据显示，2017-2019年西域旅游的经营业绩处于稳步上升态势，在报告期内实现净利润分别约为4868.14万元、5479.14万元、7808.87万元。

但受疫情影响，西域旅游预计今年上半年实现净利润为-2286.54万元，此外，西域旅游还提示了2020年全年可能出现亏损的风险。针对相关问题，北京商报记者致电西域旅游方面进行采访，但电话未有人接听。

经北京商报记者统计，西域旅游申购后，创业板存量企业将全部申购完毕。另外，7月27日，科拓生物、协创数据两只创业板股票正式登陆A股市场，西域旅游完成申购后也将成为唯一只存量未上市的创业板企业。

实际上，自进入7月之后，存量创业板企业的发行上市节奏明显加快。数据统计显示，今年1-7月（截至7月27日）分别有3家、4家、5家、4家、6家、6家、15家创业板企业登陆A股市场。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，自创业板改革并试点注册制落地后，新创业板的受理、审核工作快速推进，存量创业板企业加快发行上市也是为了给新创业板尽快开市提供条件。

4家企业拿到“入场券”

存量创业板企业加快发行上市的同时，新创业板下的首批“入场券”也已下发，花落康泰医学等4家企业。

根据证监会消息，按法定程序同意了锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电4家企业的创业板首次公开发行股票注册，上述企业及其承销商将分别与深交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

随着康泰医学等注册生效，这也意味着上述企业已占据了新创业板首批上市的4个名额。Wind数据显示，在上述4家企业中，美畅新材盈利能力最强，公司在2019年实现归属净利润约为4.08亿元；其次，锋尚文化2019年实现归属净利润约为2.54亿元；蓝盾光电实现净利润也在亿元以上，2019年实现归属净利润约为1.53亿元；康泰医学则在4家企业中处于“垫底”位置，2019年实现归属净利润约为0.74亿元。

据了解，今年7月13日新创业板召开了首场发审会，其中锋尚文化、康泰医学均系新创业板下的首场“考生”，彼时一同迎考的龙利得也在7月16日提交注册，不过此次首批注册生效的企业中，未有龙利得的身影。美畅新材、蓝盾光电则系新创业板下的第二场发审会“考生”，于7月15日上会获得通过。

经深交所官网统计，除了康泰医学等4家企业之外，还有万胜智能、爱美客、 回盛生物等18家拟创业板企业已递交了注册申请，目前正在等待证监会注册生效。金春股份、维康药业、稳健医疗、天阳科技4家企业则已顺利通过发审会，目前还未向证监会提交注册申请。

另外，新创业板的审核工作仍在紧锣密鼓的进行，根据安排，国安达、谱尼测试、惠云钛业3家拟创业板企业将在7月30日上会迎考。

首批预计8月中下旬登陆

对于新创业板首批上市企业登陆A股的时间，市场普遍预计或将在8月中下旬。

知名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示，拟IPO企业从履行完注册程序到启动发行完成上市最快3周就能实现，新创业板首批上市企业有望在8月中下旬亮相。牛牛研究中心研究总监刘迪寰亦对记者表达了同样的观点，“按照流程，拟IPO企业经证监会注册后，将向深交所报备发行与承销方案，深交所在收到后5个工作日内无异议的，发行人将与主承销商启动发行工作，一般情况下，IPO发行承销环节至少需要3周时间，依此推算，可预计首批企业在8月中下旬上市”。刘迪寰如是说。

除了新创业板首批企业上市时间之外，其规模也引发市场关注。苏宁金融研究院特约研究员何南野对记者表示，创业板改革并试点注册制对资本市场是大事情，预计也会像科创板一样，有一个首批挂牌仪式，集中多家后一起上市。王骥跃同样指出，创业板首批也会同科创板一样，有个密集发行集中上市的过程，之后会常态化发行。

刘迪寰进而表示，预计创业板注册制首批企业将采用集中上市的形式，2009年创业板设立时就有所谓“28星宿”之说，科创板设立后也采用25家公司集中上市的形式，定于7月27日正式开市交易的精选层也迎来32家公司集中开市交易，本次创业板注册制改革首批企业应该也不会例外。

需要指出的是，新创业板下多项交易类规则也将变化，首批新股上市之日就是交易规则变更的时候，届时除了新上市个股前5个交易日不设涨跌幅以外，普通个股的日涨跌幅将由10%放宽至20%。北京商报记者 董亮 马换换

(责编：李都也(实习生)、李栋)