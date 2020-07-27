房地产调控坚持"三稳"目标 业内预计部分城市将加码调控

近日，中央层面召开房地产工作座谈会，总结房地产长效机制试点方案实施情况，分析当前房地产市场形势，部署下一阶段房地产重点工作。明确坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、一城一策，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。
会上表示，应高度重视当前房地产市场出现的新情况新问题，时刻绷紧房地产调控这根弦，坚定不移推进落实好长效机制。要全面落实城市政府主体责任，发现问题要快速反应和处置，及时采取有针对性的政策措施。要实施好房地产金融审慎管理制度，稳住存量、严控增量，防止资金违规流入房地产市场。
此次座谈会上，北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙等10个城市相关负责人参加。
中原地产首席分析师张大伟表示，房地产工作座谈会再提“三稳”目标，落实长效机制。他认为，本轮房地产调控升级是由于市场不均衡回暖，部分城市的热度过热所致。参会的10个城市中就有房价上涨明显的城市，但也有房价调控较为稳定的北京、长沙等。因此，未来调控政策预计仍将是“一城一策”。
今年3月以来，由于疫情防控形势逐步好转，我国房地产市场热度明显增加，多个城市出现环同比增长的高位，自住需求、投资、投机需求齐上阵，“万人摇”、“日光盘”等现象再现。进入7月后，部分参加座谈城市一改近两年微松态度，转而加入收紧房地产市场调控队伍。
据统计，7月以来，已有深圳、东莞、杭州、郑州、南京等7个城市收紧房地产调控措施。
张大伟认为，预计将有更多城市落地收紧调控政策。他表示，从目前来看，此轮收紧调控城市，大部分都属于房价明显上涨的城市。例如，南京在2020年6月新建住宅价格环比上涨1%，二手房环比上涨0.5%，杭州新建住宅环比上涨1.2%，二手房环比上涨1%，深圳二手房上涨1.9%。
值得注意的是，除房地产调控措施有所收紧外，住房贷款利率也有回升调整的迹象。融360|简普科技大数据研究院研究员李万赋表示，7月，下调房贷利率的城市数量较前几个月有所减少。
张大伟预测，一些城市预计后续加码调控的可能性非常大。“这一轮调控政策预计可能有超过15个城市会发布不同力度的收紧政策。”
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