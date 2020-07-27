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十七部门发文健全支持中小企业发展制度

支持更多优质中小企业登陆资本市场

2020年07月27日08:15  来源：经济参考报
 

　　记者从工业和信息化部网站获悉，日前工信部联合发展改革委、科技部、财政部等17个部门共同印发《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》（下称《若干意见》），提出完善支持中小企业发展的基础性制度、坚持和完善中小企业财税支持制度、坚持和完善中小企业融资促进制度、建立和健全中小企业创新发展制度等7方面25条具体措施。

　　《若干意见》明确提出，建立差异化小微企业利率定价机制；稳步推进以信息披露为核心的注册制改革，支持更多优质中小企业登陆资本市场。

　　工信部中小企业局相关负责人表示，近年来出台了一系列有针对性的政策措施，有关工作取得积极成效，但仍存在一些短板和突出问题，支持中小企业发展制度有待健全。

　　在提升中小企业融资便利度方面，《若干意见》提出，要综合运用支小再贷款、再贴现、差别存款准备金率等货币政策工具，引导商业银行增加小微企业信贷投放。进一步疏通利率传导渠道，确保贷款市场报价利率（LPR）有效传导至贷款利率。

　　《若干意见》还特别提出，建立差异化小微企业利率定价机制，促进信贷利率和费用公开透明，保持小微企业贷款利率定价合理水平。

　　除了间接融资以外，《若干意见》还对直接融资作出相应安排。《若干意见》提出稳步推进以信息披露为核心的注册制改革，支持更多优质中小企业登陆资本市场。完善中小企业上市培育机制，鼓励地方加大对小升规、规改股、股上市企业的支持。

　　在财税支持方面，《若干意见》明确健全精准有效的财政支持制度，建立国家中小企业发展基金公司制母基金，健全基金管理制度，完善基金市场化运作机制，引导有条件的地方政府设立中小企业发展基金；建立减轻小微企业税费负担长效机制；强化政府采购支持中小企业政策机制，修订《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

　　此外，在完善支持中小企业发展的基础性制度方面，《若干意见》提出，建立健全中小企业信用信息归集、共享、查询机制，依托全国信用信息共享平台，及时整合共享各类涉企公共服务数据。建立健全中小企业信用评价体系，完善金融信用信息基础数据库，创新小微企业征信产品，高效对接金融服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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