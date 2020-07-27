避险情绪高涨助推金价大涨

国际油价上周（7月20日至7月24日）收涨，轻质原油期货整周涨1.72%，布伦特原油期货整周涨0.46%。欧元区7月份经济反弹力度超出市场预期以及欧盟达成新的预算和刺激措施将有助于石油需求恢复令国际油价上涨。

截至24日收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨0.22美元，收于每桶41.29美元，涨幅为0.54%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.03美元，收于每桶43.34美元，涨幅为0.07%。

市场研究机构埃信华迈数据显示，欧元区7月份制造业和服务业采购经理人综合指数为54.8，高于市场预期。此前欧盟通过了规模为7500亿欧元的刺激措施，这一措施将会刺激石油需求，并形成耗用更多石油的经济活动。

然而，近日美国疫情反弹形势严峻，市场对美国经济重启和石油需求反弹形势感到担忧。此外，地缘政治紧张让全球贸易关系陷入风险之中，这些都抑制油价继续上升。美国油田技术服务公司贝克休斯24日公布的数据显示，当周美国活跃石油钻机数量为181个，环比增加1个，同比减少595个。这是今年3月20日以来首次出现环比增加。

24日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价比前一交易日上涨7.5美元，收于每盎司1897.5美元，涨幅为0.4%，当周上涨4.83%。

地缘政治紧张局势加剧以及在疫情影响之下，人们对全球经济增长的担忧使得避险情绪高涨，助推金价上涨。疫情二次暴发的可能性令市场风险情绪受到压制，风险资产相关需求相对下降，从而有利于作为避险资产的黄金继续表现。

近期，美国或将实施新一轮财政刺激计划，这令市场形成全世界范围内的货币宽松或更进一步的预期。财政刺激计划将增加美元疲软的可能性，支持金价。加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理乔治·格罗认为，黄金价格是社会经济和政治变化的晴雨表，也反映出新冠肺炎疫情的影响。“金价接近9年高点。投资者目光所及，到处都是更多经济刺激，更多债务，更多担忧，这些都让黄金买家行动更加果断。”

花旗集团在一份最新的报告中指出，在各国央行大量投放流动性的情况下，实际利率较为低迷，这将推动金价走高。报告预计金价在未来6到9个月就可能创下历史新高。

(责编：李都也(实习生)、李栋)