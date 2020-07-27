解盘年中经济：消费复苏有喜有忧 下半程促消费仍须加力

消费是稳定国民经济增长的“压舱石”。疫情的出现和快速蔓延，对我国消费的冲击巨大，突出表现在短期消费需求受到较大抑制，市场出现大幅下滑。进入二季度以来，随着复工复产复市全面推进，国民经济复苏持续加快，带动消费市场逐步复苏，消费大幅下滑态势得到遏制，下半年消费市场有望回暖并重回增长轨道。

市场大幅下滑态势得到基本遏制，消费韧性和创新活力凸显

2020年上半年消费市场受疫情冲击严重，曾一度出现大幅下滑态势。自三月份以来，在复产复工带动下，消费市场复苏步伐不断加快。6月份社会消费品零售总额达到33526亿元，同比下降1.8%，降幅在4月收窄4.7个百分点的基础上，进一步收窄1个百分点；与1-2月份大幅下降23%相比，降幅收窄已超过20个百分点，市场大幅下滑的态势已基本得到遏制。

总体来看，上半年消费复苏主要得益于我国商品消费市场自身的强大韧性和日益凸显的消费创新活力。

一是商品消费更具韧性。上半年商品消费基本恢复同期水平，商品消费受疫情冲击相对较小，商品销售额快速恢复并接近去年同期水平。6月份商品零售30263亿元，同比下降0.2%，恢复速度快于整体消费市场。疫情期间，食品、药品等生活必需品和抗疫物资受冲击较小，始终保持较快增长态势，上半年，食品、饮料及中西药品零售额增长分别为12.9%、10.5%和5.8%。通讯器材、家电、建材装饰等大额商品消费虽然受到的冲击影响较为剧烈，但随疫情的缓解和生产生活的恢复，大额商品消费进入二季度以来出现了较快复苏，逆转了年初高达30%的大幅下降态势，重新进入正增长轨道。6月份通讯器材、家电、文化办公用品、建材的零售额分别增长18.8%、9.8%、8.1%和2.2%。

二是线上消费加快扩张。新冠肺炎疫情的暴发，进一步促进了消费方式线上化，商品消费加快了线上化步伐，上半年，全国网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，比1-5月份加快2.8个百分点。其中，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达到25.2%，比2019年提高了2个百分点。同时，疫情也推动了服务消费的线上迁移，加速了线上教育、医疗、娱乐、视听等一系列互联网服务的爆发式增长，也促进了外卖等线上线下融合模式的快速增长，5月份限额以上住宿和餐饮业企业通过公共网络实现的餐饮收入同比增长超过20%。

三是创新消费热点频现。疫情防控也在相当程度上激发了市场消费的创新热情，涌现了一系列新消费、新产品、新业态、新模式，不仅出现了智能服务、无接触快递等新型服务方式，也催生了直播带货等新型消费场景的发展，成为有效拉动消费的新渠道。据统计，截至2020年3月，直播用户规模达到5.60亿，占总人口的40%，62%的网民都是直播用户，预计下半年仍将发挥重要消费渠道作用。

消费复苏回暖滞后生产经营，扩大消费仍存较大压力

值得注意的是，消费复苏速度仍滞后于整体经济的复苏，滞后于工农业生产的恢复，且分化态势明显，消费能力和意愿趋于下降，不利于实现国民经济良性循环和促进经济稳步回升。

一是消费复苏滞后于整体经济复苏。二季度以来，经济回暖态势明显，生产投资增速大幅回升。工业增加值同比增速从一季度-8.4%回升至二季度的4.4%，GDP增长从一季度的-6.8%回升至二季度的3.2%。相比较而言，消费市场尚未走出下行轨道，较大幅度落后于工业生产及整体经济复苏。

二是服务消费复苏难度大于商品消费。疫情以来，由于疫情防控要求采取限制出行、保持社交距离、戴口罩等各类措施，演艺影视、旅游住宿、餐饮娱乐、美发美容等生活消费服务业受疫情冲击更为严重，迄今复苏依然较为缓慢。例如餐饮业，一季度餐饮收入同比下降幅度超过40%，进入二季度复市步伐虽有所加快，4月、5月和6月同比降幅分别为31.1%、18.9%和15.2%，但整体还大幅落后于商品消费复苏步伐。值得注意的是，服务消费多为线下面对面场景，疫情防控常态化将极大影响甚至改变居民服务消费习惯，将加大服务消费恢复难度。

三是消费预期和意愿修复仍亟待关注。受疫情影响，今年以来许多企业出现经营困难、停产歇业乃至倒闭等问题，居民就业和收入预期普遍下降，特别是就业信心自3月份以来下降较快，导致消费预期和意愿快速下滑。一季度全国居民人均消费支出5082元，比上年同期名义下降8.2%，是2014年有统计数据以来的首次下降。

四是消费政策力度有待进一步加强。今年以来，国家采取了减税降费、地方专项债等一系列大力度的宏观对冲政策，如“两会”前已确定出台的财政政策就达3.6万亿元，主要通过保就业、保民生、推动新基建等，实现消费稳定。而直接促进消费的政策措施不多、力度不大。如疫情发生以来，有28个省区市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券达到190多亿元，在一定程度上发挥了聚集人气、增强信心、提振消费的作用，估计撬动消费约为2000—3000亿元，对上半年17.2万亿元社会消费品零售总额的贡献不大。

多措并举，加大力度促进消费回升

总体来看，下半年我国宏观经济运行仍将持续稳定回升，经济循环也将逐步进入正常轨道。作为稳定国民经济增长的“压舱石”，消费的稳步回暖和增长更为重要和关键。为此，要采取更为积极有力的政策举措，加快促进消费释放和扩张。

一是继续全面贯彻“六稳”“六保”各项任务，增强各项政策落地转化效率和实现救助合力，进一步稳住就业、民生的底盘，为扩大消费和促进消费释放回补奠定基础。

二是加快推进“两新一重”投资建设，特别是加快5G、数据中心、老旧小区改造、农产品流通设施及冷链、城市公用设施建设等，进一步夯实促进消费创新、消费升级的基础设施。

三是合理释放消费需求，促进消费提质升级。适应我国创新居民消费升级的新要求，加快释放改善性住房，促进汽车消费提档升级，鼓励支持发展信息消费、网络消费及健康消费，并根据疫情防控情况加快放开跨省旅游、文化娱乐等消费，进一步提升服务消费比重。

四是鼓励各地政府综合施策促进消费，动员和支持企业、平台加大促销力度，合理设计和有针对性地发放消费券，进一步激活消费意愿。

（作者系国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)