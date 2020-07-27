原标题：韩国经济第二季度同比萎缩2.9%

据新华社电 韩国银行（央行）7月23日发布数据显示，韩国第二季度国民生产总值（GDP）同比萎缩2.9%，环比萎缩3.3%，均创下1998年以来单季最差表现。

数据显示，第二季度韩国出口同比下滑13.6%，是1974年第四季度以来的最差数据。民间消费持续走低，同比下降4.1%，但环比增长1.4%，这主要得益于相关政府补贴对消费的拉动。

政府扩大支出保障地方经济得以维持，但私营领域投资持续疲软。建筑业和设备投资环比分别萎缩1.3%和2.9%。

以行业计，制造业产值同比下滑6.7%，建筑业产值同比下降0.2%，服务业同比下滑1.7%。相比今年第一季度，制造业环比锐减9%，服务业环比下降1.1%。

韩国央行此前预测，韩国经济在第二季度同比将下降2%。央行官员表示，第二季度经济表现低于预期，主要原因是新冠肺炎疫情持续全球蔓延，导致主要市场经济活动停滞，韩国出口大幅下滑。

韩国央行没有就全年经济增速作出新的评估，认为韩国经济下半年表现将取决于各国在疫情下怎样调整防控措施以及能否制定有效的经济刺激措施。

国际货币基金组织最新一期《世界经济展望报告》预测，韩国经济今年将萎缩2.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)