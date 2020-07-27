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揭"足不出户日入斗金"诈骗 小额报酬引诱上钩

2020年07月27日08:24  来源：法制网
 

　　以“足不出户日入斗金”为诱饵实施诈骗记者调查

　　刷单兼职背后的套路有哪些

　　“每天准备本金100元至500元，我带你稳赚100元至150元，你愿意分红多少？你帮我刷流水，赚的钱都是你的，只需要你跟着我操作，十分钟见收益，诚信为本，长期合作。”

　　“一天200元以上，男生女生都要，试试如果好做就可以长期做，只做一天或者一小时都行，可以一小时结算，50元/小时，不收任何押金，感兴趣的加QQ了解。”

　　在很多QQ群、微信群里，这样的信息并不陌生。这些信息的发布者打着刷单兼职的旗号，号称“足不出户、日入斗金”“点点鼠标、轻松赚钱”。而实际上，在这些信息背后，却是不法分子在实施网络电信诈骗，受骗者少则被骗几百元至上千元，多则损失数十万元。

　　暑期已至，如何辨别花样繁多的刷单兼职骗局？一旦被骗，如何维权？《法制日报》记者近日对此进行了采访。

　　刷单兼职套路多多

　　诈骗陷阱无处不在

　　各式各样的刷单骗局令人眼花缭乱，各种“套路”让受害者们不知不觉就跳入了不法分子已经设好的诈骗陷阱中，被骗金额从几百元至数十万元。当受害者意识到自己被骗后，对方却早已无法联系。

　　据《法制日报》记者了解，关于刷单兼职，目前主要有以下几种“套路”：

　　第一种是小额报酬引诱上钩，后续骗取大笔金额。例如，黄女士下载了一款刷单App，在相应的网店进行刷单操作，每次需要自己先垫付订单的金额，完成一次刷单任务，就能返还本金，并能挣到订单额5%的佣金。在刷了3单并成功赚取了佣金后，刷单的客服告诉黄女士，由于她信用良好，可以开始进行福利单任务，每一单的佣金提高到8%至10%。黄女士为了拿到福利单的本金及佣金，一步步陷入了圈套，先后投入了8万余元。直到客服失联，她才发现自己被骗了。

　　第二种是利用商家代付功能发送收款链接或者二维码，直接划走受害人的财产。具体操作是嫌疑人承诺会进行商家代付，但实际上支付宝并没有“企业代付”功能，其在发送的内容中移花接木地将淘宝功能中的“请人代付”界面加入，造成一种确实不需要亲自付款的假象。然而实际上，当受害者点击付款界面并输入密码时，钱财就直接被划走了。

　　第三种是谎称系统问题，接连“套路”受害人的财产。例如，蒙女士在添加了派单员的QQ号后，按照其提供的刷单任务二维码扫码，第一次就损失了900元，但对方却告诉蒙女士流程错了，并让她登记退款。按照对方的要求，蒙女士做了退款登记。这时，对方又出示了一个二维码，蒙女士继续扫码，在接连扫了几个平台的二维码后，不仅钱没退成，反而前后共被刷走了6万余元。

　　第四种是表面为刷单做任务，实则骗取受害者的信息进行第三方贷款。例如，嫌疑人将自己伪装成分期购物的客服人员，在各类学生兼职刷单QQ群里发布消息，诱骗他人注册使用该App刷单。然后骗受害人在下单时输入他自己的收货地址，谎称订单都是虚拟的，不会产生真实交易。事实上，这些订单都是真正的分期购物订单，受害人下单成功后就会欠下网络贷款，而商品则会被寄给嫌疑人。

　　据中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁介绍，刷单兼职骗局一般具有两大特点：一是宣称具有高额回报，刷单陷阱往往以高额回报为诱饵，引诱受害者。二是先培养信任，后实施诈骗。在受害人开始刷单的初期阶段，不法分子通常会及时将购物本金和刷单佣金返还给受害者，逐渐赢得受害者的信任，之后会要求受害者继续网购刷单，且网购的商品单价和承诺的佣金也会越来越高，不法分子此时就不会立刻返还商品单价和佣金，而是要求受害者继续刷单，等受害者的刷单金额累积到一定程度，不法分子就会携款消失。

　　北京市盈科律师事务所高级合伙人韩英伟补充说，这类诈骗的途径多样化，作案人员经常通过微信群、QQ群、招聘网站发布虚假兼职信息，作案时间、地点不固定，频次较高；诈骗对象不固定，从多数案例看，受害群体多以在校大学生、无工作在家的年轻人、全职妈妈或低收入群体为主；资金追缴难，涉案资金转移多通过支付宝、微信支付等第三方支付平台，资金转移迅速，取证及追缴难度大。

　　高额回报多为诱饵

　　受害者中女性居多

　　《法制日报》记者在调查过程中发现，关于刷单兼职的广告在日常生活中并不少见。其中，QQ邮箱、QQ群是此类广告的重灾区。为了躲避平台审核，此类广告多采用图片形式，文案内容非常诱人，诸如“手机操作，在家即可赚钱”“一日一结，每单20元至80元，每天保底180元至550元”等，图片底部会附上其所谓的官方客服微信或者QQ联系方式。

　　《法制日报》记者查阅自己的邮箱发现，基本每周都会收到2至3封此类邮件，发件人各有不同，有的邮件甚至直接写着“给××的一封信”字样，××正是《法制日报》记者的QQ昵称。

　　而在QQ群中，此类广告更是数不胜数。在媒体曝光刷单骗局的微博评论中，很多网友也发表了类似评论，表示自己的QQ邮箱、QQ群、短信时常收到此类信息。

　　《法制日报》记者随机打开几条类似信息，并按照上面注明的联系方式，通过QQ添加了相关的客服人员。该客服人员确认《法制日报》记者是为了刷单而添加她后，就发送了一张工作流程图，最上方的“郑重声明”写道：“凡是收取任何押金，向你索要密码的类似项目，都是骗人的！加入本项目我们绝不收取任何押金，更不会向你索要任何密码，真正刷钻是不需要押金和任何密码的。用作刷钻的流动资金也只需要在您账户流动，不需要汇给任何人。”

　　流程图显示，加入项目需要有能够支付的支付宝或者微信账号，并且其中要保证有600元以上余额，能够正常付款拍下商品。具体流程就是刷单者先付钱拍下商品，然后他们将货款和报酬返还到个人的支付宝或者网银账户上，再确认收货加好评，一单就完成了。报酬佣金则分为不同档次，最低档要求购买商品价格为600元至900元，佣金比例为5%，做一单就可以拿到30元至50元；最高档则为6000元至9600元，此时的佣金比例高达10%。任务结算则是即时结算。

　　《法制日报》记者简单询问如何操作后，客服人员就发送了一个群聊码，并表示他们公司都是一对一客服接任务。随后，《法制日报》记者进入了编号568的群聊中，一位杨姓客服人员发送了一张所谓的“申请表”，需要填写的信息包括姓名、年龄、性别、地区和返款账号(要求支付宝)。当《法制日报》记者表示不想泄露信息后，该客服人员又发送了一张所谓的“兼职结算信息”图片，上面包括姓名、实时返款账户、任务、本金、佣金、总结算金额等几个栏目，最高佣金高达2400元。

　　韩英伟直言，类似这种带有“足不出户赚钱”“空闲时间可做”“时间自由”等词语的宣传，可能会是刷单陷阱，需谨慎；刷单一般会称有高额的薪资，经常可见“日薪数百上千”的刷单广告，此时就要引起注意。

　　为何会有这么多人上当受骗呢？郑宁认为，不法分子就是利用受害者贪小便宜、轻松赚大钱的心理，在诈骗过程中，先培养信任，让受害者加大投入，最后携款消失。

　　在韩英伟看来，刷单诈骗手段多种多样，冒充假客服、使用假网站和校园套路贷等诈骗方式，让受害者难以识别。虽然现在对于网络诈骗普及宣传力度持续增加，但是受害者往往因为缺乏社会经验和充分的辨识能力，期望通过网络方式轻松赚钱，给犯罪分子可乘之机。

　　谈及受害者的特点，郑宁说，大多受害者都有贪图小便宜和轻轻松松赚大钱的心理，轻信网上所谓的高额回报，防诈骗意识不高。受害者群体主要分为三种：涉世未深的在校学生；受教育程度不高、工资较低的社会青年；没有工作、赋闲在家的待业人群。

　　韩英伟介绍称，据统计，刷单诈骗案受害人按年龄划分，16岁至35岁的青年人最多，其次为35岁至55岁的中年人；性别方面，女性受害人占比约七成，远远高于男性。

　　刷单行为涉嫌违法

　　凝聚合力打击诈骗

　　谈起该如何预防被骗，韩英伟说，首先要杜绝产生不劳而获的心理，尤其不要轻信所谓的高额回报，作案人员往往都是通过前几笔“高额回报”来骗取信任；其次，谨慎点击陌生链接，要通过正规的求职平台和公司来找兼职等工作，及时与用人或者用工单位签订劳动合同或者劳务合同。

　　郑宁认为，公众要多学习防诈骗知识，了解常见的诈骗手段，在面对高额回报、转账交易时提高警惕，要多与家人、朋友沟通交流，不轻信来源不明的信息以及身份不明的交易对象。

　　郑宁告诉《法制日报》记者，刷单行为违反电子商务法。根据电子商务法，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

　　郑宁说，刷单行为同时还违反反不正当竞争法。根据反不正当竞争法，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

　　韩英伟也认为，网络卖家的刷单行为以虚构的销量和好评信息误导消费者，可能会触犯反不正当竞争法和消费者权益保护法。

　　“此外，专门为刷单恶意注册账号的人，或者原是正常经营或运营的商户、个人，后来沦为长期恶意刷单的人，如果其刷单行为达到诈骗罪所要求的犯罪数额标准，且行为人主观上是出于非法占有之目的，可以诈骗罪追究刑事责任。”韩英伟说。

　　采取怎样的措施可以更好地预防和打击此类诈骗呢？

　　对此，郑宁建议，加强反诈骗宣传。政府部门既可以通过宣讲会、发放防诈骗宣传材料等传统方式，也可以通过微信公众号推送文章、拍摄防诈骗视频或者情景剧等，提高公众的防诈骗意识。定期开展专项整治活动。政府部门可以定期开展打击此类电信诈骗，及时惩处违法犯罪分子。

　　韩英伟说，公众一旦发现被诈骗财产，应及时报案，向警方寻求帮助。也可向政府寻求帮助，12345政府服务热线也是集中受理群众求助、救助、咨询、投诉等非紧急类诉求。此外还可以向人民法院提起诉讼，包括民事诉讼和刑事诉讼。

　　郑宁提醒，要保存现有证据，留存转账记录或者聊天记录，及时报警，详细说明情况，配合公安机关调查，同时在必要情况下，还应当修改账户密码等，及时止损。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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