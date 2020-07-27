科创板开市一周年逐步释放改革红利

7月22日，是科创板开市满一周年的日子。一年来，在科创板挂牌的企业已达到132家，累计融资超过2000亿元。仅从挂牌公司数量与融资额上看，科创板取得了不俗的成绩。更重要的是，科创板对于资本市场的发展产生了非常积极的影响。

科创板是中国资本市场改革的“试验田”。从高层提出设立科创板并试点注册制，到科创板于去年7月22日开市，期间只经历了8个多月的时间，也让市场见证了什么是“科创板速度”。事实上，“科创板速度”只是科创板发展过程中一种表象而已，科创板在制度上的不断变革，才是资本市场关注的重点。

总体而言，科创板在三个方面的改革最受瞩目。一是新股发行试点注册制。A股市场的新股发行制度改革，历经了额度制、审批制、核准制阶段后，才步入注册制试点。在审批制、核准制时期，由于发行人能否上市由证监会相关部门把关，导致证监会需要对发行人的质地、信息披露等多方面进行“背书”，这让证监会在当裁判员的同时，也需要扮演好运动员的角色。而作为监管部门，角色的错位，并不利于其履行监管的职责。

二是更加包容的上市制度。科创板推出了五套上市标准，涉及预估市值、净利润、营收、研发投入、现金流、科研成果等，是否盈利不再成为唯一的财务衡量指标。而且，像亏损企业、同股不同权企业、红筹企业等在科创板上市不再有制度上的障碍。更加包容的上市条件，实际上增强了资本市场的包容性，无形中也进一步提升了资本市场的吸引力，对于今后迎接像阿里巴巴等类似企业的回归具有非常重要的意义。

此外，科创板实行差异化的交易制度，具有一定的前瞻性。新股上市前五个交易日不设涨跌幅限制，自第六个交易日开始个股涨跌幅限制在20%。相对于科创板企业发展所存在的不确定性，再加上差异化的交易制度，这也意味着科创板的投资风险增加了，对于投资者的风险承受能力、风险控制能力等都提出了更高的要求。

科创板不断深化制度改革，以及一年来的平稳运行，客观上在资本市场产生了一系列且积极的连锁反应。创业板改革的启动就是科创板改革的成果之一。创业板推出10年来，随着市场的发展，也产生了许多问题，比如上市条件较为苛刻，市场包容性不足，创业板发展不适应外部市场、环境的变化，为实体经济提供支持受到限制等。

科创板试点注册制的稳起步，客观上为创业板试点注册制积累了经验，也创造了条件。对于注册制，此前市场是存在一定误解的。由于注册制以发行人的信息披露为核心，上市门槛将降低，市场误以为注册制实行后，将会有大量的企业涌入市场，进而导致市场不堪承受。而科创板试点注册制则表明，新股发行注册制改革并非洪水猛兽。可以说，没有科创板试点注册制，就不可能有创业板开启注册制试点工作。

如果注册制在创业板试点成功，那么在整个A股市场全面铺开将指日可待。如此，A股市场将真正迎来新股发行注册制时代，背后的意义不言而喻。

个人以为，随着科创板各项改革措施的不断推进，以及在市场上产生的成果越来越多，科创板的改革红利也将逐步释放，对于推动资本市场的健康发展与长治久安，将产生非常积极的影响。

(责编：李都也(实习生)、李栋)