2021年东京奥运会能否实现“激情聚会”

日本已经花费了大约120亿美元为改期的夏季奥运会做准备，如今坚持表示，东京奥运会的时间不会一改再改，将于2021年7月23日准时开幕。

东京奥运会原定今年7月24日开幕，主题定调“United by Emotion”（“激情聚会”），但受疫情影响，国际奥林匹克委员会（IOC）与日本政府3月决定将东京奥运会延至2021年举办。

日本已经花费了大约120亿美元为改期的夏季奥运会做准备，如今坚持表示，东京奥运会的时间不会一改再改，将于2021年7月23日准时开幕，并沿用今年规划场馆，原定赛程也几乎未更改。

不过随着新冠病毒感染热点不断转移，赛事规划面临的挑战依旧严峻。尽管日本在很大程度上控制了新冠病毒。但在世界其他地区，尤其是美国，仍然深陷新冠疫情的防控泥淖。在重新安排奥运会日程的这一年中，全球抗疫仍然是一个重要议题。

国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）已经表示，东京奥运会的组织工作和应对全球疫情的挑战密不可分，“举办一次延期的奥运会和以往大为不同，我们无法预知明年7月全球疫情态势，因此我们需要多措并举予以应对，但重中之重是保障所有参与者的健康安全”。

一年之后，东京奥运会能否如期开始？又该如何进行？

举办时间不会一改再改

在国际奥林匹克委员会（IOC）与日本政府宣布推迟东京奥运会的4个月之后，不确定性依旧普遍存在。

外界不明确，这场史上首次推迟的现代奥运会是否会没有观众、进行空场比赛？是否只有居住在日本，或者新冠病毒受到控制的国家或地区才能参赛？会不会还能有一个容纳约10000名参赛者的奥运村？再或者，来自新冠疫情丝毫没有减弱迹象的美国的运动员是否可以参加比赛？

在日本本土，对于明年奥运会举办的热度不断降低。

共同社近期组织的调查显示，日本只有23.9%的人赞成明年夏天举行的东京奥运会和残奥会，一半以上的人对日本首相安倍晋三应对新冠疫情表示不满。

调查显示，接受民意调查的36.4%的日本受访者认为夏季运动会应该再次推迟，而33.7%的人认为应该取消夏季运动会。而支持再次推迟或取消的受访者中，有75.3%的人认为新冠病毒不能在短期内得到遏制。12.7%的受访者认为，日本政府应该将打击病毒传播放在首位，5.9%的人则认为举办奥运会的成本不断上升。

另一项来自日本新闻网的民意调查显示，只有17%的人认为，明年可在新冠病毒大流行的情况下举行奥运会。

为此，7月初，东京奥组委发言人高谷正哲在一场远程会议上发表讲话称，尽管目前支持明年召开奥运会的民意支持度不高，但奥组委仍旧期望，东京奥运会能够在2021年7月23日准时召开。

7月17日，2020东京奥运筹备委员会宣布延期后的具体安排，因新冠病毒延期至明年举行的东京奥运，将沿用今年规划场馆，原定赛程也几乎未更改。

东京奥组委主席森喜朗和首席执行官武藤敏郎当天通过线上会议，向国际奥委会全会进行陈述时，透露了上述消息。他们同时确认，此前存在合同延期问题的奥运村和主新闻中心如今也已经解决。只有几项运动的开始及结束时间因实际操作因素进行了调整。

东京奥组委秘书长武藤敏郎指出，目前仍难估计届时会采取哪些防疫措施，赛事会否需要闭门举行。

巴赫表示，这是一个重要的里程碑，但依然面临一系列艰巨任务。巴赫同时表示，目前暂不可以进一步推迟东京奥运会。如果不能在明年夏天举行奥运会，那就只能直接取消。

疫情仍是最大不确定因素

据日本估计，此次东京奥运会延误造成的损失在20亿至60亿美元之间。而如果赛事取消，国际奥委会将因此失去媒体转播、门票和赞助费等数十亿美元的收入。

全球各地的体育联盟都在努力恢复正常状态，这样的过程需要完美平衡防范卫生安全隐患。

随着新冠病毒感染热点的不断转移，规划一场距今还不到一年时间的全球性赛事的挑战倍增。

“目前人们关注的是本国公民的健康。”美国奥林匹克和残奥会委员会前首席执行官哈维·席勒（Harvey Schiller）说。

与其他国际城市相比，此前东京在遏制该病毒方面取得了相对成功。不过近日，疫情似乎有卷土重来之势。在过去的两周中，东京每日新增病例多次打破纪录。

在美国，情况则更为严重，新冠病例数已经超过了400万例，超14万人死亡。从传统上讲，美国往往是奥运会的金融引擎，而如今，这个国家对东京奥运会构成了最大威胁。

对于新冠疫情的担忧，也导致了另一场国际赛事的延迟。7月15日，国际奥委会再宣布原本将在2022年10月在非洲西岸塞内加尔首都达卡举行的青年奥运会，延期四年到2026年举行。这是奥运级综合运动会首次在非洲举行，而延期将影响到这批青少年选手的参赛权以及未来其他国家争办青奥会的机会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)