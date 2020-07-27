疫情二次暴发 日政府还发万亿补贴促旅游？

新冠疫情在全球的蔓延趋势并未缓解，甚至在日本本土有卷土重来之势。

据日本广播协会电视台统计，7月23日，日本单日新增确诊病例为981例，创下该国疫情暴发以来单日新增病例数的新高。

然而就在疫情如此严峻的情况下，7月22日，日本政府如期启动了旅游补贴项目“Go to Travel”，旨在鼓励本国民众国内游，提振消费情绪。

7月23日，原本是为配合东京奥运会的“四连休”正式开始，但民众认为，启动旅游业复苏计划还为时尚早。

东京再面临疫情失控危机

据日本广播协会电视台统计，截至7月23日21时30分，日本新增新冠确诊病例981例，创下疫情发生以来单日新增最高纪录。

其中，东京都新增确诊病例366例，累计确诊达10420例，这是东京都单日新增确诊病例首次超过300例，此前连续两天单日新增确诊人数超过200人。东京都疫情一度趋缓，但从7月开始，每日新增确诊数不断创纪录。

由于东京再度面临疫情失控的危机，东京都知事小池百合子于7月22日晚间举行临时记者会，呼吁东京都民众“四连休”期间避免不必要的外出行程。

除了东京都，大阪府7月23日新增确诊病例104例。大阪府知事吉村洋文说，目前以年轻人为主的新增病例中，大多是无症状或轻症，但接下来有逐渐扩散的趋势。

在第一轮疫情得到控制后，日本于5月25日全面解除紧急事态并重启经济，自6月19日起开始允许民众在全国范围内自由旅行。但随后的一个月内，感染病例快速反弹，累计新增新冠肺炎感染人数约7000人。

据悉，日本本轮疫情以东京等大城市为主，已经出现从夜间闹市区传染至家庭、职场和养老机构等现象，并出现集体传染的情况，这一传播路径与上次疫情扩大时一致。

旅游补贴遭反对

尽管眼下日本疫情如此严重，日本政府依然于7月22日如期启动了旅游补贴项目“Go to Travel”。

该活动以日本国内旅行为补贴对象，每位游客外出进行住宿旅行时，每天可获最高2万日元补贴，当天往返的一日游可获最高1万日元补贴。具体优惠形式包括游客在交通及住宿费用上可享受35%的折扣，在旅游目的地的餐饮、购物、观光及交通等消费可通过优惠券方式享受15%的折扣。

据日本广播协会（NHK）报道，计划的总预算达1.35万亿日元（约合人民币881亿元）。

不少民众和专家都担心人员大流动会造成疫情大面积扩散。

东京都知事小池百合子和大阪府知事吉村洋文等多位地方官员明确表达了反对意见。面对质疑，日本政府被迫调整方案，将东京排除在本次促销之外，东京居民和以东京为目的地的旅行均不能参加本次促销活动。

《朝日新闻》的民调显示，74%的受访者反对这一项目。在《日经新闻》的民调中，80%的受访者认为，当前启动旅游业复苏计划还为时尚早。在日本社交媒体上，反对该项目的签名已达近11万。

目前，日本对演唱会或体育赛事等活动，不管场地是室内或户外，都以“入场人数5000人为上限”或“容纳人数五成为上限”作为标准，从严择一开放民众进场。

日本政府原本有意从8月1日起，废除5000人上限标准，仅保留各场馆容纳人数五成为进场上限的标准。但随着疫情卷土重来，政府于7月22日举行防疫对策分科委员会，日本经济再生大臣西村康稔表示，基于专家建议，到8月底前将维持目前的限制措施，并视未来疫情发展，适时听取专家意见后作出判断。

经济复苏前景黯淡

日本经济在今年上半年遭受重创，各项指标全面下滑，目前来看，经济复苏前景仍然黯淡。

虽然日本政府7月份连续第二个月调高了对经济的评估，称随着疫情封锁措施解除，形势正在改善，但依然严峻。

日本内阁府在7月22日发布的月度报告中表示，14个经济类别中有6个出现改善，其中包括消费支出、出口、生产和公共投资。但日本政府也表示，7月份资本支出、企业利润、破产和就业情况未见好转。报告称，由于疫情影响，就业市场不断走弱，企业收入迅速下降。

日本央行表示，日本经济正处于极其严峻的状态，经济复苏的步伐将非常缓慢。虽然随着经济活动的逐步重启，今年下半年将可能开始改善，但是改善的幅度可能仅是温和的。日本央行进一步称，日本经济前景面临高度不确定性，可能随着疫情对国内以及海外经济体产生的影响而发生变化。

日本央行在本月的议息会议上下调了2020财年经济增长预期，预计在2021年3月结束的2020财年，日本经济将萎缩4.7%。同时预计，2021财年日本经济将出现3.3%的正增长，但2022财年经济增幅将会回落至1.5%。

国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望报告》预期日本经济今年将萎缩5.8%，2021年有望取得3.0%的正增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)