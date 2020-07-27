直面车险综合改革 中小险企凭何突出重围

车险增值服务不仅能为消费者提供切实的优惠，而且有助于保险公司获取差异化竞争，同时也有利于三方服务商开拓更加广阔的市场空间。而在车险综合改革到来的今天，中小险企更是有望凭借增值服务实现突破。

在车险价格透明、产品同质化的背景下，中小保险公司靠什么突出重围？提升增值服务或许是个不错的选择。

近日，银保监会在车险综合改革征求意见稿中就特别提到，“支持行业制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务的示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。”

记者还从业内获悉，有个别地方监管局已出台了相关细则，其中明确说到，可用车险保费中的2个点来支配上述四项增值服务。

车险增值服务包括哪些？目前我国车险增值服务市场情况如何？此次车改将对消费者（车主）、保险公司、三方增值服务商带来哪些影响？尤其对中小险企来说，该如何抓住此次车改机会，突出重围？

《国际金融报》记者专访了途泰养车总经理闫伟光，试图寻求答案。

以车为核心的

生态圈服务

《国际金融报》：什么是车险增值服务？为什么需要车险增值服务？

闫伟光：对于车险来说，出现风险后的理赔服务是常规服务，能够以降低或避免风险为目标的个性化服务都可以称为车险增值服务。

车险增值服务提供的是以车为核心的生态圈服务，但目前监管部门对车险增值服务的界定范围还比较小，理论上还有扩展的空间，比如保养、漆面美容、洗车、检测、代驾、停车等都可以成为车险增值服务。

对消费者（车主）来说，如果没有发生理赔，就对所买的车险合同没有明显的感知。如果有了车险增值服务，可以让大多数没有发生理赔的消费者享受到降低或避免风险的服务，使得无形的保险有形化，无感的服务有感化，增强了消费者对保险风险管理的认知。同时，保险公司也可在同质化较强的保险合同之外，增加差异化的服务竞争能力。

不过，目前保险公司对增值服务的态度各不相同。我们相信，随着监管对车险非理性发展的制约，增值服务的价值将更多地体现出来。

机会与挑战同在

《国际金融报》：目前车险增值服务市场的发展现状如何？

闫伟光：从2014年某保险公司推出自己的车主生态平台开始，经过6年的发展，车险增值服务品类有了一定成熟度，车主也培养出了一些买车险也要看增值服务的意识，市面上提供增值服务的平台服务商和垂直服务商也百家争鸣。

从我们了解到的情况来看，目前66家经营车险的保险公司中，大中型公司基本都有车险增值服务，但真正用车险增值服务来撬动市场的不超过10家。除了个别保险公司是靠自己的队伍为车主提供增值服务，其他公司大多选择与第三方增值服务商合作。

当然，车险增值服务所面临的困难和挑战依旧存在。

一方面，车险监管政策仍然是决定增值服务能否大发展的指挥棒。新一轮车险综合改革一旦正式开启，其能否强力执行到位，仍有一定未知数。

另一方面，增值服务对车险续保和转保的作用，会随着财险在线化率升高而更有价值。2022年财险线上化率如能按财险部指导意见的要求达到80%，也将利好增值服务，但这也取决于保险公司的执行力。

此外，增值服务本身的服务流程优化、服务标准提升等，也还有很多可以改善的空间。

提升车险增值服务

意义重大

《国际金融报》：那么，提升车险增值服务的意义何在？

闫伟光：对消费者来说，能得到实实在在的实惠。保险公司依靠有量的集采，能拿到有服务保障的、更优惠的价格，最终是消费者用少的钱，享受了市场价格的服务。而且可以个性化选择服务，消费者主动性更强。

对保险公司来说，能获得差异化竞争手段。在车险合同同质化严重的情况下，保险公司可以通过增值服务形成自己的特色，甚至一些非车险也可以跟增值服务结合，增强市场竞争能力。

对三方服务商来说，则能得到更广阔的市场空间，可以有更多做好增值服务的基础保障。

小而美的独特竞争优势

《国际金融报》：中小保险公司能否通过此次车改机会，突出重围？

闫伟光：我们认为，对于已经把握了市场先机的保险公司而言，应继续提升服务品质和范围。而后来的保险公司，也要通过总结找到后发优势，快速地建立增值服务系统和平台，以防错过时机。

具体如何做？

一是补齐短板，找成熟的第三方服务商对接，可以很快上线多品类的增值服务，解决从无到有的问题。

二是尽快跑通流程，通过电销和客服，利用增值服务来提升续保率。

三是加大产品创新，此次车险拟定新规对保险产品和条款创新有支持，可力求形成小而美的独特竞争优势。

四是加大线上化，与线上场景加大融合，用特色增值服务吸引转保和续保流量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)