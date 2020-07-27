“抢跑”精选层打新　新三板基金蓄势待发

由于新三板精选层的投资门槛较高、风险较大，对于大部分个人投资者来说，分享这一红利的最佳途径是借道公募基金。其中，打新收益最受关注。

7月27日，新三板精选层正式起航，首批32家企业将挂牌交易。相比创新层和基础层，精选层的门槛降至100万元，且具有2年以上证券等投资经历。截至7月20日，可以交易精选层的合格投资者数量为152.66万户。未能满足条件的投资者，则可通过公募基金分享这一红利。

新三板基金早已蓄势待发。获批的7只产品中，有6只已经完成发行，总募集金额近114亿元。

打新是一场不可错过的盛宴。富国、招商、汇添富、万家、华夏等5家公募旗下的新三板基金出手果断，共参与了25家企业的网下询价以及7家企业的战略投资，累计获配金额3.92亿元。

打新收益可期

“打新收益”、“成长收益”、“转板收益”构成了新三板基金的主要收益来源。在首日成交不设涨跌幅限制的情况下，战略配售的新三板基金能获得多少增厚收益？

“A股投资者长期以来追逐新板块的习惯不会改变。”泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，参考创业板、科创板新股的开板首日表现，战略配售的新三板基金预计会受益颇丰。

根据目前整个权益市场的热度以及市场对精选层的关注度，招商成长精选基金经理万亿判断，精选层开板整体可能会有较好的表现，但个股的表现预计会出现分化。

“新股首日涨幅目前没有办法准确预测。”万家基金新三板研究主管叶勇向《国际金融报》记者指出，精选层的新股上市交易与传统A股和科创板的主要差异在于：限售制度较为宽松，除了明确限售的大股东、实控人等之外，挂牌前的小股东可以自由流通，这是一个很大的变量，将会大大增加卖盘的力量，同时增加新股上市交易博弈的复杂性。

叶勇提及，目前A股市场总体情绪向好，首批精选层公司发行市盈率偏低、流通盘总体较小，有部分企业质地优良，从网上开户和打新情况来看，也较为踊跃。这些因素都有利于新股上市后的股价表现。

“利空和利好的因素都有。总体而言，我们对首批精选层企业中的优质标的上市首日的表现偏乐观。”叶勇表示。

回撤空间可控

新三板精选层涨跌幅限制为30%，高于科创板的20%。介于这一高波动性属性，新三板基金的运作如何控制回撤？

“扎实的基本面研究永远是公募基金选股的基础。”叶勇认为，重点应放在精选个股上，精选行业空间大、核心竞争力强、经营状况稳健、团队能力卓越的优质公司。在这个基础上，再去根据不同个股所处的估值水平和收益风险比进行均衡配置。

在叶勇看来，首批可投新三板的公募产品可用仓位有限，在15%-20%之间，如果做好精选个股和组合均衡，对于基金整体的波动率影响是可控的。

万亿也持同样的观点，由于新三板基金投资于精选层的仓位最高不超过基金资产净值的20%，并且个股投资比例不得超过基金资产净值的5%，同时不得超过挂牌公司发行股票的5%，这既保证了流动性，也不会因为个股价格大幅波动对基金净值造成较大回撤。

“实际操作中，基金经理也会严格筛选优质个股，关注个股价格波动，跟踪市场流动性指标，从而尽量避免个股向下波动对净值带来的影响。”万亿表示。

考虑到新三板精选层的波动风险，认购相关主题基金的投资者需要有比较强的风险承受能力。韩玮建议，普通投资者除了申购新股之外，尽量不要直接参与新三板的股票投资，可将手头能承受很大波动的长期资金适量配置新三板基金。

投资初心不可丢

从“成长收益”和“转板收益”层面来看，如果持有标的最终转板上市，新三板基金能否从中受益？

万亿表示，若精选层企业一年后转板上市，基金层面有可能获得转板估值提升带来的投资收益，“对于符合转板条件且转板预期强烈的个股，会提前进行关注”。

在叶勇看来，现阶段不必过于纠结转板上市的问题。因为现在的精选层已经与过去传统意义上的新三板有了本质区别，这是一个划时代的变革、里程碑式的实践。

“所谓的转板上市无非是为了获得更好的估值溢价，如果通过精选层市场已经能够获得相当于A股水平的估值溢价，那么再去把转板上市作为精选层投资的主要策略是没有必要的，也丢失了投资的初心。”叶勇表示。

他进一步解释道，从制度设计来看，从公开发行制度、交易制度变革到投资者结构变革等改革措施，新三板精选层市场已经是一个实质意义上的二级市场。通过精选层实现公开发行并上市的企业能够获得二级市场带来的流动性溢价，能够获得便利的二级市场融资制度安排，且能够实现较为便利的投资和退出。

“既然精选层已经是实质意义上的二级市场，那么再去追求制度套利的意义不大，或者不能作为一个核心策略。”叶勇继而提出一个假设：一些优质的精选层公司已经是某些A股上市公司的核心资产，很难再去转板上市，如果过于计较未来是否能转板，这些公司是不是就不要去配置了？

叶勇认为，主要精力应该放在资产质量和基本面研究上，着眼于什么样的公司真正具备巨大的发展空间、具备爆发性成长潜力或者能够为股东提供永续的稳定回报，而不是执着于制度套利。

(责编：李都也(实习生)、李栋)