服装破产冲击波来袭 下一个是谁?

“疫情对于全球经济、失业率等问题将造成较为长期的影响，且此类问题的解决将滞后于疫情的缓解，因此全球服装市场还需一定时间才能得以恢复。”

因疫情而破产的服装公司名单仍在变长。

作为本土中高端时尚女装品牌，broadcast：播的母公司日播时尚集团股份有限公司（下称“日播时尚”)近日宣布，董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对控股子公司广州腾羿服饰有限公司（下称“广州腾羿”）进行破产清算。

广州腾羿旗下品牌为日播时尚2007年创立的时装潮牌CRZ。对于该公司破产清算的原因，日播时尚方面解释为，近年来受服装行业景气度不佳以及品牌定位调整等影响，广州腾羿经营面临较大困难，出现持续亏损，新冠疫情更是造成其线下门店业绩大幅下降，现金流紧张、亏损逐步扩大，已严重资不抵债，无法继续经营。

实际上，这仅是疫情下全球服装行业的一个缩影。

根据公开资料，自新冠疫情暴发以来，全球已有数十家服装企业宣告破产，有着200多年历史，曾为40位美国总统制作服饰的Brooks Brothers亦在名单之列。雪上加霜的是，有观点认为，全球范围内该行业下半年破产潮或将进一步加速。

最后一根稻草

资料显示，于2017年5月正式在上交所挂牌上市的日播时尚，主营精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售，旗下有broadcast:播、broadcute、CRZ、目澈MUCHELL和SIRLOIN五大主品牌。其中，作为年轻潮牌，CRZ主要定位于年轻个性群体，属于少淑装，主要产品定价在339至999元之间，线下以一、二线城市，经济发达地区主要销售区域。

根据日播时尚在公告中的表述，自2019年以来，公司及时应对市场经济形势下行的变化，由积极扩张转为稳练内功，进行优化门店，调整组织架构，实现降本增效。然而，广州腾羿旗下CRZ品牌经调整，仍未达到公司预期，加上受新冠疫情冲击，致使2019年、2020年上半年CRZ品牌收入分别下滑24.11%、63.53%，亏损逐步扩大。

若将时间线拉长一些，作为日播时尚第二大营收来源，CRZ的颓势早已显露。《国际金融报》记者查阅日播时尚的财报发现，2017年至2019年，CRZ品牌的营收分别为1.68亿元、1.51亿元、1.15亿元，占日播时尚的比重为收入占比为15.65%、13.34%、10.27%。

为之对应的，广州腾羿的营业收入亦从2017年的1.7亿元递减至2019年的1.2亿元，净亏损亦由2017年的1149.79万元扩大至2019年的3136.67万元，此外，其净资产在2018年及2019年亦均为负值。日播时尚公告称，截至2020年6月底，其对广州腾羿长期股权投资初始余额为385万元，经营性借款余额为8721.35万元，鉴于广州腾羿已经持续亏损，严重资不抵债，公司对相关投资与债权按照规定进行了会计处理。

“冰冻三尺非一日之寒，日播旗下品牌CRZ的破产清算也是无可奈何之举。”纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄对《国际金融报》记者表示，定位于女性潮牌的CRZ，创办13年以来，门店一度达200家，但业绩表现一直不如意，这不仅因为产品定位小众化，亦与日播时尚多品牌管理过于粗犷有关，这主要表现于CRZ品牌将近13年的发展在日播体系业务收入占比从来没有超过20%，且日播的总部在上海，而腾羿却在广州。此外，通过CRZ平均不到60万的门店年收入可见,该品牌店铺运营管理以及组织效能极低。

记者注意到，早在2018年，因品牌定位调整，仍处在调整期的CRZ就出现较大亏损，这也成为当年日播时尚净利润同比下降54.13%的主因之一。同样拖累业绩的情形亦发生在2019年。这一年，日播时尚整体营业收入下降1.57%，其中，broadcast：播品牌主营收入增长0.81%，而CRZ品牌主营收入却下滑24.11%。

很显然，疫情成为压倒骆驼的最后一根稻草。4月底，日播时尚披露的2020年第一季度显示，报告期内，公司实现营业收入1.62亿元，同比减少44.32%；净利润锐减452.82%至-1645.95万元，较上年同期由盈转亏。

程伟雄认为，在疫情冲击下，日播时尚剥离盈利欠佳已久的CRZ，聚焦日播主品牌的方向是必要之举。7月21日，《国际金融报》记者就广州腾羿申请破产清算，若CRZ品牌被剥离，公司下一步的相关规划等问题向日播时尚发去采访函，但截至发稿，未得到进一步回应。

行业加速洗牌

截至当前，诸如广州腾羿，全球范围内被疫情压垮宣告破产的服装纺织企业不在少数。

7月上旬，创立于1818年，被誉为美国总统御用西装品牌的Brooks Brothers向美国特拉华州法院申请破产。据了解，因为消费者越来越倾向于选择休闲服装而不是正装，该品牌此前就已陷入困境，而疫情大暴发造成零售业的不稳定更是对其造成致命一击。中国保护知识产权网在7月21日发布的一篇报道显示，根据法院的文件，Brooks Brothers称其资产和负债高达5亿至10亿美元。目前，该服装品牌正在考虑相关知识产权问题以及是否将其拍卖出去。

无独有偶，国际在线在5月中旬援引日本共和社消息称，由于新冠肺炎疫情扩大，百货店服饰品销售急剧下降，导致资金链断裂，当月15日，日本服装巨头瑞纳株式会社放弃经营重组，根据相关法律启动了破产保护的程序。数据显示，目前该公司负债总额达138.79亿日元（约合人民币9.2亿元）。

CIC灼识咨询执行董事朱悦对《国际金融报》记者表示，疫情在2020年前四个月对国内零售业造成较大打击，从4月份开始随着全球疫情的蔓延严重影响全球零售业，美洲和欧洲市场的形势尤其严峻。疫情期间，服装行业主要面临供大于求、积压库存难消化、现金流短缺、固定成本高等诸多问题。

另据行业资深人士说法，正是日益严峻的形势加速了原本经营不善、现金流不健康以及应变能力不够迅速的公司被淘汰及清理。

上述说法有迹可循。

5月初，总部位于纽约，曾受美国前第一夫人米歇尔·奥巴马青睐的美国知名服装品牌J.Crew申请破产保护，成为美国疫情暴发以来首家申请破产保护的全国性零售商。据了解，该公司原本已背负着沉重的债务且遭遇销量下滑，新冠疫情使企业面临的困境进一步恶化。

6月下旬，创立于1985年的法国男装品牌Celio亦宣布启动破产保护程序，疫情期间导致营业额损失将近1亿欧元。

7月上旬，日本零售巨头无印良品（Muji）母公司良品计划宣布，受到新冠肺炎疫情影响，其美国子公司已申请破产，负债6400万美元（约合67亿日元）。据彭博社报道，在过去3个财年中，无印良品一直处于亏损中，而这家子公司成为今年因新冠疫情而在美国申请破产的110家公司之一……

“疫情对于全球经济、失业率等问题将造成较为长期的影响，且此类问题的解决将滞后于疫情的缓解，因此全球服装市场还需一定时间才能得以恢复。”在朱悦看来，市场玩家的清理势必将加速行业的洗牌和行业分化，疫情也将催化行业衍生出更多样化的产品、服务和营销模式，形成新的行业生态。

【专家视角】

市场持续低迷或成新常态

——专访安迈企业顾问有限公司中国区高级董事高欢

诚然，在经历了前一年的萎靡后，2020年，服装行业更是雪上加霜，甚至承受“生死”考验。

那么，在经历疫情后，服装行业将呈现哪些新特征，未来将迎来何种新趋势，当下正处于“水深火热”中的企业如何更好地“活下去”？带着这些问题，《国际金融报》记者与全球综合性专业服务公司——安迈企业顾问有限公司中国区高级董事高欢展开了一场对话。

《国际金融报》：在疫情全球大流行期间，整个零售业受到不小的冲击。据不完全统计，受疫情影响，当前全球多家具有悠久历史的服装品牌都已纷纷宣告破产，您认为服装行业在疫情期间普遍面临哪些问题？据您估计，全球服装市场得以恢复还需多久？

高欢：库存高企与现金流短缺是服装行业在疫情期间面临的最根本问题，但到目前为止这两大问题都没有得到根本性改善。目前疫情对全球市场影响差异较大，所以行业整体何时恢复到之前水平很难评估。

不过就国内市场来看，在四五月份国内市场开始恢复时，就有业内人士预估六月份是不是有些可以恢复正常了，但实际上目前并没有没有这么乐观。据我预估，服装行业市场持续低迷或会成为一种新常态，那么，下半年很多已经有问题的企业资金链仍不会得到好转，而一些资金方会继续观望，这也导致了这些企业可能在下半年会遇到更大的困境。

《国际金融报》：在疫情阴霾的笼罩之下，特殊的2020年已行至中途，您认为未来服装行业将迎来哪些发展趋势？

高欢：首先，我认为追求极致舒适的服饰将会是第一个大的趋势。疫情期间居家隔离，其实也潜移默化改变了人民的生活节奏和方式，消费者可能会不自觉得改变原有的服装品味，而这种改变有可能会持续下去。

第二，经过这次疫情后，具有保护性或是功能性的服饰会受大家追捧，类似防紫外线、防水、甚至防细菌的一些功能性服饰会是消费者接下来关注的焦点。

第三，“两英里服饰”将成为消费者在未来的潜在选择。当下，工作、学习、休闲等这些物理界限已经逐渐模糊，那么同样的衣服被寄予不同的活动需求，这将导致消费者对居家服的升级要求。最后，受疫情影响，停止对数量的追求，转而追求服饰质量的趋势不仅得以延续还在加速。

《国际金融报》：据了解，近年来全球整个服装消费市场的表现并不尽如人意，疫情或仅是催化剂。在您看来，最近几年全球服装市场存在哪些方面的变化？

高欢：这可以分为几个层面来讲。一方面，消费方式从追求数量向追求质量转变。近年来受环保思潮等影响，一些快时尚品牌越来越不再受欢迎，消费者更偏向一些潮牌或是极简主义的品牌。另一方面，消费者对运动健身需求服饰的需求增大。另外，更重视产品的舒适度及功能性也是该行业的一个较大的趋势。

那么，能够适应这些趋势的一些新品牌，可能活的非常好，增长速度会快一些。而一些比较大的传统品牌，在固有形象限制下，如果他们目前的经营模式不适合这些新的趋势及变化，那极有可能就会逐渐被市场冷落甚至被淘汰。

《国际金融报》：此前有行业人士在接受采访时称，疫情期间，相比于中高端服装品牌，低端品牌受到的冲击力更大，您是否赞同这一观点？

高欢：我是认同这个观点的。之前也有说法认为在经济下行，消费需求锐减的情况下，相比于中高端服饰，疫情对低端服装市场的影响可能会更小。其实并不是这样。目前相关报告也显示，疫情期间，低端服饰受到影响比较大，而中高端及轻奢品牌甚至迎来业绩增速。

这主要基于以下几点原因：第一，原本我国超七成的奢侈品及高端消费品主要来自跨境游，但目前这部分需求已经回到国内，这将导致奢侈品和高端消费品增速的加大；第二，目前经济下行，相比于已经具有一定财富积累的高端人群，疫情对低端收入人群的购买力冲击会更大一些；第三，在停止追求数量，更多追求质量的趋势下，消费者更偏向追求少而精的中高端品牌；第四，由市场玩家所决定的中高端品牌，在疫情之后，也面临库存压力，所以我们看到类似“618”期间部分中高端及轻奢的产品在进行史无前例的打折，此时消费者的消费欲望进一步得到释放，这必将导致低端品牌受到的影响更大，这肯定是一个趋势。

《国际金融报》：正所谓方法总比困难多，据观察，在疫情常态化没有根本改变的当下，多数服装企业已开始做出相应的战略调整，比如发力线上渠道，或是采取C2M服装定制。在您看来，当下服装企业在“危中寻机”时哪些方面是需要特别注意的？

高欢：疫情暴发以来，全球服装产业链遭受了巨大打击，面对困难形势，各个服装企业都在积极谋求对策，比如拓展电商渠道，寻求更多的市场份额。不过，对于大多数服装企业而言，这是一场持久战，目前的首要目标是先存活下去，等待疫情结束后的消费复苏。

所以，对于如何“活”下去，我认为企业首先要建立一个快速响应的机制，以加强对现金流的管控以及对库存的管理，这主要依靠足够的数字化举措以及实时掌握市场变化的信息。第二则是开源节流，主要体现在如何能够在原有架构当中降低成本，甚至改变成本结构。除此之外，对于部分具有悠久历史的品牌而言，如何迅速抓住市场变化，以改变产品定位来适应这些变化及需求亦至关重要。

(责编：李都也(实习生)、李栋)