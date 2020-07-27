调查显示：50.8%家长重视家庭教育知识的学习

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了正常的生活，学生经历了一个“最长假期”，居家学习生活。经历了一场长达数月的亲子朝夕相伴，疫情让家庭教育从幕后走到台前，也让更多的人重新思考和认识家庭教育的重要意义。

近日，友邦保险有限公司北京分公司（以下简称“友邦北京”）携手《现代教育报》，联合北京地区多位专家共同推出了《小学生家庭教育状况调查白皮书》（以下简称“白皮书”），旨在为家庭客户提供保险服务的同时，也为万千家庭传递家庭教育领域专家学者及北京名校长名师的声音，从科学知识上帮助家庭客户解决小学生家庭教育的痛点。

调研发现，孩子的学习习惯、父母与子女的关系、家长与学校合作的态度与行为、家庭教育支出的范畴等话题都备受家长关注。由此，针对客户家庭所关注的家庭教育热点痛点，友邦北京联合北京地区多位教育领域专家组建白皮书专家团队，将研究对象锁定在7～12岁的小学阶段儿童，并希望通过本项目为抚养该年龄段儿童的家庭客户提供有科学价值的育儿建议。

另据介绍，本次调查项目于今年6月正式启动，以网络调研问卷的形式，全面了解小学生家庭教育状况。经过10天的调研，共收集到15823份问卷，数据采集分析完成后，中国青少年研究中心少年儿童所执笔撰写并最终形成这本《小学生家庭教育状况调查白皮书》。

作为白皮书主要执笔专家，孙宏艳介绍说，从参与调查的人数来说，家长关注度很高，短时间内收到一万余份问卷。问卷调查结果比较理想，61～80 分数段的人数比例最大，占 72%。

专家团队在白皮书分析报告中提到：“总体分数较高，说明大多数父母对孩子的学习习惯、亲子关系、家校合作、教育支出等方面比较重视，能够及时发现孩子学习、生活、成长中存在的一些问题。而且，数据也显示，小学生家长比较重视自身发展，有一定的自我成长意识。另外，从高分数段集中在61～80分这个特点来看，也说明了多数家长在教育子女方面还有很大的进步空间。”

在“亲子关系”这一调查维度下，有58.8% 的家长表示每天有固定的时间与孩子聊天，并且与孩子沟通顺畅，但同时又只有24.1% 的家长能够做到在孩子不听话时，会忍住不对孩子大吼大叫。专家分析认为，作为父母，经常与孩子沟通，既能了解孩子的所思所想，又能给孩子恰到好处的引导，使家长的教育理念、方法得到有效实现。但是，在与孩子沟通的过程中，一定要掌握技巧，让孩子能够主动分享、愿意分享，这也是构建和谐亲子关系的基础。而在“家长自我发展”这一维度下，50.8% 的家长重视家庭教育知识的学习，会通过教育讲座、育儿群、公众号等各种方式学习。但同时也有60.1% 的家长在隔代教育中面临与老人发生养育理念冲突。

随着“白皮书”的推出，友邦保险希望通过有温度的服务来提升客户体验，将科学教育与保险保障相结合，关注家庭客户在育儿方面的需求与难题，积极履行“全程健康友保障”的客户价值主张，成为客户的健康管理伙伴，携手客户共享健康长久好生活！

(责编：李都也(实习生)、李栋)