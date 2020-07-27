国家统计局高级统计师解读上半年工业企业利润数据

人民网北京7月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布上半年工业企业利润数据，对此，国家统计局工业司高级统计师朱虹进行了解读。

今年上半年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，复工复产深入推进，生产经营秩序稳步恢复，工业企业利润状况持续改善。

6月份工业企业利润增速继续加快

6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点，主要原因有：

一是工业生产和销售增长加快。6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点；工业企业营业收入同比增长4.2%，增速加快2.8个百分点。企业规模扩张带来盈利增加。

二是工业品价格降幅收窄。6月份，工业生产者出厂价格指数、购进价格指数降幅比5月份分别收窄0.7和0.6个百分点，双双扭转了今年以来降幅持续扩大的趋势。初步测算，6月份工业品价格变动影响全部规模以上工业企业利润增速比5月份回升5.3个百分点。

三是单位成本下降。6月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.22元，为今年以来首次出现下降，缓解了前期成本大幅上升给企业经营带来的压力。其中，受原油价格波动影响，石油加工行业每百元营业收入中的成本同比大幅减少7.13元。

四是钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润改善明显。受市场需求改善、工业品价格回暖、成本压力减缓、相关扶持政策效果显现等多重有利因素影响，钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润大幅改善。6月份，钢铁、有色行业利润同比分别增长35.3%、24.1%，5月份则分别下降50.5%、49.3%；油气开采行业利润下降55.0%，降幅比5月份收窄83.1个百分点；石油加工行业利润增长1.86倍，5月份为增长8.9%。

二季度工业企业利润增速实现由降转升

今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。分季度看，二季度工业企业利润同比增长4.8%，一季度为下降36.7%，尤其是5、6月份，利润分别增长6.0%和11.5%，增速逐月加快。

绝大多数行业利润增速回暖。二季度，41个工业大类行业中，37个行业利润增速比一季度加快（或降幅收窄、由负转正），其中25个行业利润实现增长。

装备制造业、高技术制造业利润显著改善。二季度，装备制造业利润同比增长31.8%，一季度为下降46.7%，为回升幅度最大的行业板块。其中，环保标准切换、基建项目加快推进带动汽车、专用设备行业明显回升，二季度汽车、专用设备行业利润分别增长26.0%、63.5%，而一季度分别下降80.2%、34.7%。二季度，高技术制造业利润增长34.6%，为增速最高的行业板块，而一季度为下降17.1%。其中，受订单转移到国内以及内需增加影响，电子行业二季度利润增长47.6%，而一季度为下降12.0%。

消费品制造业利润增速有所恢复。二季度，消费品制造业利润同比增长10.1%，一季度为下降13.6%。其中，食品制造、纺织行业回升较为明显，二季度利润分别增长36.8%、19.0%，而一季度分别下降27.4%、38.8%。

原材料制造业利润降幅明显收窄。二季度，受基建项目加快推进、主要大宗原燃材料产品价格回升等因素影响，原材料制造业利润同比下降17.9%，降幅比一季度大幅收窄45.0个百分点。其中，受成品油价格回升、原材料为低价库存原油双向影响，石油加工行业二季度实现利润104.5亿元，而一季度为全行业亏损247.0亿元。此外，建材行业二季度利润增长6.5%，一季度为下降34.0%；化工、钢铁行业二季度利润分别下降13.5%、34.1%，降幅比一季度分别收窄43.0、21.6个百分点。

尽管二季度工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难，上半年累计工业企业利润同比仍下降12.8%，且利润增长结构也有待进一步优化。当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情常态化防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，不断巩固工业经济回升向好势头。

(责编：杨曦、孙阳)