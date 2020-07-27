传递正能量 短视频平台探索构建明星直播良性生态

7月26日晚8：30，歌手周杰伦在快手开启了自己的首场直播。据统计，当晚的直播在线观看人数超过6800万，最高同时在线人数610万，互动总量则突破了3.8亿。

视频平台经过几年的发展，格局基本已定。有观点认为，想要突破市场份额，只能从公众人物身上下功夫，帮助平台向上破圈。

实际上，对于一个短视频平台的发展来说，仅仅有流量、圈到粉是远远不够的。这就要求平台要有正确的价值观，尤其是在直播过程中，让主播、用户、网友达成共识，才能使平台的发展行稳致远。

截至目前，也已有多位流量艺人加入了快手平台，如黄子韬、林更新、郑爽、黄渤、张杰、张雨绮、黄圣依等。

积极在明星领域布局，并喜迎多位“大咖”加盟的快手，如今也吸引到了越来越多的年轻粉丝，短视频、直播带货等多领域全面开花。

去年，快手曾独家冠名周杰伦首次全程参与的户外真人秀《周游记》，后者以节目整体的形式入驻快手。今年春节前夕，周杰伦再次与快手合作，拍摄了春节相关的TVC，也因此一度传出周杰伦将成为快手品牌代言人的消息。两者完成更深度的绑定是在几个月后。

5月29日，周杰伦名为“周同学”的首个中文社交媒体在快手开通；30日晚间，快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权；6月1日上午，周杰伦在快手账号发布首个作品，正式向快手用户问好；7月1日，其快手粉丝突破2100万；7月26日，周杰伦在快手开启直播首秀，粉丝也一夜间从2200万突破至3000万……

记者梳理发现，在携手明星传播正能量方面，快手已经做出了很多探索。今年疫情发生以来，快手携多位明星已经举办了多场助力湖北的直播活动。4月12日晚，总台央视主持人欧阳夏丹携演员王祖蓝、郑爽、蔡明及66位快手达人为湖北公益卖货，总共带货超过6100万。

5月1日晚，在快手手艺人大会直播间里，黄渤与刺绣大师姚惠芬连线，探讨传统手艺人的坚持与匠心。不管是银幕上的每一个角色，还是布面上的一针一线，都是时间打磨的艺术。而短视频、直播等新媒介工具的出现，令传统手工艺作品有了展示的平台，其中也包括费时费力的制作过程。

姚惠芬说，“这次直播是一次播种”。每次“被看见”都是一次播种。当晚，在线累计近700万人观看“快手手艺人大会”直播，参与了一次传统手工艺的美育。

6月，贵州六盘水市钟山区大湾镇海嘎村海嘎小学的顾亚老师发布了一则快手，视频中一群穿着校服的女孩子组成乐队，演奏了一首《为你唱首歌》。

就在近日，这首歌的原唱痛仰乐队也来到这所偏远小学，看望这些爱音乐的孩子们。一面是偏远山区的孩子，一面是中国最有名的摇滚乐队，看似并无关联的两方通过一条快手短视频结缘。

可以看出，在官方政策、资金注入、流量扶持等因素助力下，直播行业模式正从单一型向复合型快速迭代升级，呼吁直播行业传播正能量的呼声也愈加强劲，快手等国内短视频平台也做出了积极探索。

同时，在疫情防控成为常态的阶段下，“直播”作为一种逐渐迈向主流的“新基建”，正为服务社会和提升生活体验带来无限想象空间，如何携手明星传递正能量、如何构建明星直播良性生态，成为了各短视频平台共同面对的课题。

业内人士认为，快手在打造直播生态方面更具用户优势。刚刚发布的《2020快手内容生态半年报》显示，自2019年7月至2020年6月，3亿用户在快手发布作品，30岁以下用户占比超70％；1-6月快手短视频类型占比中，记录生活的作品数达29.8％。去年12月，快手公布直播日活超1亿，在这次报告中，该项数据也已更新至1.7亿。

对此，快手相关负责人曾表示，坚持正能量价值观的引导是快手成功的根本，“我们结合自身平台特色，重点抓正能量传播。通过大数据分析和人工智能两大优势技术，利用技术去理解视频内容，去理解用户喜好和消费习惯，两者进行精准匹配。”

(责编：夏晓伦、毕磊)