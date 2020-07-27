原标题：周杰伦快手直播首秀 在线观看总人次超6800万

“娱乐圈+直播圈”两大顶流强强联合能够掀起怎样的人气风暴？7月26日晚8:30，万众期待的周杰伦快手直播首秀如期而至，开播仅10分钟，直播间累计观看人次就已突破4260万，最终在线观看总人次突破6800万，最高同时在线人数达610万，直播间互动总量达3.8亿，预约直播总人数达1670万，快手热度高达6121万。

直播中，周杰伦不仅带来多段精彩魔术表演，分享了自己的近况，更是与广大网友进行实时互动，在线回复多位杰迷留言，并送出了亲笔签名的钢琴和黑胶唱片等众多礼物。“爷青回”“永远的偶像”“厉害了，我伦”等留言刷屏直播间，处处彰显出“杰迷过年”的喜庆、热闹氛围。

不仅是粉丝挤爆直播间，此次直播更是成为了娱乐圈的“大聚会”， 郎朗、华少、刘畊宏、王祖蓝、柳岩、关之琳、小沈阳、徐锦江、王耀庆、李晨nic、黄龄、汪东城、刘璇等众多明星同样在线“追伦”并送出穿云箭等礼物，周杰伦对此表示，“感谢艺人朋友送礼物”。

而在直播结束后，这场狂欢盛宴却并未就此散场，周杰伦快手直播相关话题不仅在快手平台继续发酵，更是不断刷屏微博、朋友圈等社交媒体，周杰伦直播、周杰伦疯狂翻牌等话题皆登上微博热搜，成为“快手X周杰伦”带来的又一“破圈”大事件。

“周同学”(快手号：jaychou)作为周杰伦的首个中文社交媒体账号，粉丝数从零到突破千万仅仅用了5天时间，而经过一场直播的流量“灌溉”后，目前粉丝数更是直接突破3000万，再次印证了顶流明星的强大号召力。

直播首秀上演魔术盛宴，“0距离”宠粉实时互动

出道近20年来，周杰伦曾推出《东风破》《七里香》《千里之外》《青花瓷》《听妈妈的话》等无数金曲，对于整个华语乐坛的发展影响巨大。不论是专业硬实力，还是国民度、人气号召力，他都是名副其实的亚洲音乐天王。

而在首场的快手直播中，周杰伦并没有将重点放在音乐上，而是带来了一场精彩的魔术秀，为大家带来隔空移动硬币、大变冰块等魔术表演。据悉，为了变好此次的魔术，周杰伦已经特训了20多天，他在直播中尤为关心粉丝对于魔术是否有疑问，更是坦言：“变魔术的压力比演唱会大多了。”

直播中，周杰伦多年好友刘畊宏、蔡威泽Will和陈冠霖还共同带来精彩的健身秀、魔术秀，而萧敬腾更是惊喜亮相直播间，化身“送酒小哥”在《Mojito》的BGM中登场与好兄弟周杰伦聊天互动。

此外，周杰伦还对此前曾引发热议的#郎朗打周杰伦#话题给出回复，一边笑称“蛮好笑蛮好笑”，一边感谢艺人朋友为自己的直播首秀打Call。

值得一提的是，直播过程中，周杰伦还“翻牌”多位粉丝，读到粉丝留言“哥哥你瘦了”时，开心回复“谢谢”；读到很多粉丝在问“专辑到底什么时候出”时，则使出“走为上计”绝招，和大家表示“先走了”，被粉丝大叫狡猾。

事实上，此次直播让大量杰迷激动不已的不仅是周杰伦带来的魔术表演和日常生活分享，更重要的是不用“翻墙”就可以直接与周杰伦本人即时在线互动，这对于众多杰迷来说堪称是里程碑式的突破，毕竟在周杰伦入驻快手之前，杰迷想要与他沟通只能通过INS和公司官微等渠道。

快手“周同学”的出现，打破了周杰伦个人中文社交媒体账号的空白，“全网唯一，只在快手”的意义对于海量杰迷而言，更是一种可以“0距离”接触偶像的粉丝福利。

跨界合作、互为赋能，2倍速进化的快手

6800万累计观看人数的直播数据，印证了快手合作周杰伦后对于顶级明星流量池的挖掘已见初效，而双方合作的意义并不局限于此，更是对快手内容生态的完善与升级具有重大意义。

在此次直播首秀之前，快手早已与周杰伦在多个维度展开深度合作，包括购买周杰伦歌曲、MV版权供平台内创作者二次创作使用，独家冠名周杰伦推出的综艺节目《周游记》，邀请周杰伦独家入驻并在快手发布INS平台没有的独家图文类内容等。

当下，教育、娱乐、综艺、美食、旅游、美妆、游戏等众多领域的海量创作者齐聚快手，共同构建起快手的多元化优质内容生态。这其中，自然也不乏大量明星主播，在周杰伦之前，张杰、谢娜、黄渤、黄子韬、郑爽、张雨绮、黄圣依等众多明星都已入驻快手平台。

近两年，快手一直积极探索破圈对策，而联手明星可谓是其中关键布局之一。通过周杰伦等顶流明星的入驻，也是对快手平台内普通人为主的内容生态的强有力补充，进一步丰富了平台内容的多样性。

与此同时，对于周杰伦等明星而言，通过入驻快手平台，有助于通过当前的潮流传播方式，保持与粉丝的互动沟通，触及更多年轻用户群体，继续传递顶级流量的影响力，并进一步挖掘在商业化发展中的更多价值。

而从更高的行业整体发展角度来看，“红桃皇后定律”同样适用于互联网生态，对于已经在“短视频+直播”领域占据领军者优势的快手而言，其想要继续保持领跑地位，所需要的并不是和行业保持一致的前进速度，而是“必须以双倍于现在的速度奔跑”。在这一过程中，充分挖掘明星资源价值成为快手保持活力的一大能量剂。

(责编：许维娜、毕磊)