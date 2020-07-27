原标题：快手独家直播《第三极》电影版，六百万人共赏青藏高原

绵延不绝的雪山、丰饶的大地阶梯、轮回往复的流水……7月24日，由北京五星传奇文化传媒有限公司拍摄制作，全面反映青藏高原人与自然和谐相处的纪录片《第三极》90分钟典藏版在快手独家直播。导演曾海若和制片人胡小鹿也做客直播间，分享了纪录片背后的故事。这场持续两小时的直播，共吸引了645.5万人观看，最高同时在线人数超过5万人。

纪录片《第三极》描绘了青藏高原上人与自然的关系。高海拔和严酷的自然环境，反而造就了这里的人对环境的尊重和对自然有节制的利用；更激发了这里的人对家庭的责任感，对纯洁高尚的心灵的推崇。本片通过一个个故事，展现青藏高原广阔丰富的地貌，呈现珍稀野生动物的生存状态，同时让人们看到最具有民族气息的生活方式。

纪录片《第三极》电视版有四十个故事，本次在快手上放映的电影版选取了其中最精华的部分。除此之外，导演曾海若还讲述了影片拍摄过程中团队遇到的种种困难。“包括设备车翻倒、成员高原反应等，我们都一一克服了。”曾海若在直播中对观众介绍道，“但最令我们印象深刻的故事，恰恰是拍摄计划以外的偶然收获。比如寓意深远的坛城，就是我们在取材藏香时偶然发现的仪式，这个鲜为人知的仪式从未接受过外界拍摄，却机缘巧合被我们记录了下来。“

据了解，“西藏三部曲“的首部作品《第三极》是中国首部采用4K技术摄制的高清纪录片，也是首次在青藏高原进行水下拍摄和首部被美国国家地理频道直接采购的中国产纪录片。导演曾海若是中国著名纪录片导演，主要作品有纪录片《极地》、《第三极》、《我的抗战》、《我的抗战2》等。作品曾获中国年度纪录片奖、中国卓越贡献纪录片奖、国家记忆年度影像奖等。

(责编：许维娜、毕磊)