刘鹤将主持第八次中欧经贸高层对话

人民网北京7月27日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，经双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将于7月28日与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯以视频方式共同主持第八次中欧经贸高层对话，围绕“开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长”主题进行深入讨论。

中欧经贸高层对话是中欧双方进行经贸政策沟通协调的对话机制。自2007年成立以来，已经成功举办7次，为深化双边互利合作，推动解决双方关切发挥了重要作用。今年是中欧建交45周年，面对当前新冠肺炎疫情对全球经济造成的严重冲击，中欧举行经贸高层对话具有重要意义。

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