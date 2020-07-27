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商务部部长钟山与智利外长里韦拉举行视频会议并签署《关于建立贸易畅通工作组的谅解备忘录》

2020年07月27日23:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月27日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，7月27日，商务部部长钟山与智利外交部部长里韦拉举行视频会议。双方重点就加强抗疫合作、深化双边经贸关系等议题深入交换意见。智外交部国际经济关系副部长亚涅斯和中国驻智大使徐步参会。

钟山表示，习近平主席同皮涅拉总统通电话并互致函电，就加强抗疫合作、深化双边关系达成一系列重要共识。中方认真落实两国元首共识，向智方提供紧急抗疫援助，协助智方在华采购医疗物资，并将继续为智方抗击疫情提供力所能及的帮助。7月17日，中国商务部与智利外交部共同发表了《关于加强自贸合作、抗击新冠肺炎疫情的联合声明》。今年是中智建交50周年，中方愿以此为契机，与智方加强战略对接，深化经贸合作，保持贸易投资畅通，维护多边贸易体制，推动两国经贸关系开创新局面。

里韦拉表示，感谢中方为智方抗疫提供的大力支持。双方在疫情中克服困难，推动各项经贸合作取得积极进展。智方愿进一步扩大优势特色产品对华出口，推动两国经济发展。智方将与中方一道，共同维护自由贸易和多边贸易体制，反对保护主义，支持对世界贸易组织进行必要改革。

会后，双方共同签署了《关于建立贸易畅通工作组的谅解备忘录》。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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