助推社会责任履行 ESG带领企业实现高质量发展

ESG是环境、社会、公司治理的简称，ESG倡导在投资决策过程中充分考虑环境、社会和公司治理因素，已经成为国际资本市场中的主流投资策略。我国ESG投资起步虽晚，但是前景可期，随着ESG研究的深入以及相关监管制度的推出，ESG呈现快速发展势头。

7月22日，环球网携手中国评级行业引领者中诚信和物业品牌专业服务机构联华盛世联合举办“从CSR到ESG，国际投资关注重心的演变”线上论坛。并在会上推出上市物业公司ESG评级榜单服务和第三方独立ESG报告服务。

重要抓手

2020年国际投资领域的一个重要变化，就是国际投资关注重心，逐渐从CSR转向ESG。目前全球90%大型跨国企业，主动公开披露其ESG方面的表现；全球投资者也对以ESG为代表的责任投资，投注了前所未有的关注，这种关注将对投资机构、证券交易平台、上市公司和各行业产业带来持续影响。

环球网总编辑朱研在开场致辞中，介绍了ESG领域近期相继发生的两个标志性事件：一是2019年12月17日，香港交易所发布新版ESG指引并相应调整相关上市规则；二是，国际两大指数和数据供应商MSCI（明晟）和富时罗素相继宣布，加强对于ESG评级和指数的发布和管理。朱研表示，国际资本关注重心已转向ESG领域，2020年将成为与国际接轨的中国市场的“ESG元年“。

尽管与国际投资界的高度重视相比，中国的ESG发展还存在很多问题，但朱研认为，从监管层面来说，企业道德、环境等非财务领域的风险已经成为投资中不可忽视的重要风险，通过ESG投资的负面剔除法可以有效避免踩雷，可以有效规避掉一些闪崩和“黑天鹅”事件。研究和用好ESG，是打赢防范化解重大金融风险攻坚战、提高上市公司信披质量的重要抓手。

掌握有“度”

全球责任投资理念的蓬勃兴起，中国资本市场的改革开放，上市公司高质量发展，都在推动ESG快速崛起。股东利益与社会责任、ESG是否会产生冲突，是许多投资者关心的问题。

北京市上市公司协会秘书长余兴喜强调，企业与社会的关系并非“零和博弈”，并分析指出：“根据MSCI研究显示，长期来看，ESG责任投资表现出较为显著的超额收益。据中国证券投资基金业协会2017年对我国ESG责任投资情况的调查，在有ESG主题相关产品的25家机构中，有44%的机构表示超额收益明显。”

伴随着ESG理念逐渐深入人心，房地产企业也越来越重视ESG。

中诚信国际企业评级部董事总经理龚天璇在展望房地产行业信用时表示，宏观调控政策对房地产行业影响较大，这也促使房地产行业逐步走向规范和成熟，房地产企业也更加注重社会责任的承担。近年来，房企对企业社会责任报告（CSR），环境、社会和公司治理（ESG）的关注度开始提升，并逐渐成为与投资者、客户、员工、社区等利益相关方展现上市公司软实力的沟通媒介。

ESG概念也越来越受到政府、监管机构和各类市场主体的重视。特别是2015年，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会先后发布了《社会责任指南》、《社会责任报告编写指南》、《社会责任绩效分类指引》等标准，初步建立了与ESG信息披露有关的社会责任报告规范；2017年8月，中央深改小组审议通过了《关于加快构建绿色金融体系的指导意见》，其中明确指出要进一步推动上市公司的环境信息披露工作。

“中国ESG发展进入机遇期。”中国工商银行总行现代金融研究院副院长殷红称，中国特色社会主义建设已经进入新时代，推动我国ESG发展的条件也已经成熟，大力推广ESG投资理念有助于经济的高质量发展。同时，推动ESG发展是适应对外开放的必然选择。

殷红介绍，中国工商银行在2018年12月与中证指数公司联合发布了“中证180 ESG指数”，以工商银行ESG 绿色评级体系为基础，选取“上证180指数”成分股中那些ESG表现较好的上市公司构建指数。上市一年多以来，指数收益率高于同期中证180指数。

助推社会责任履行

中国房地产市场全面进入存量房时代，景晖智库创始人胡景晖就此分析指出，与存量房的交易、运营和服务相关的企业，包括物业公司、经纪公司、租赁经营公司等将迎来新的黄金发展期。特别是物管企业在今年迎来IPO潮，到目前已有30家物管企业成功在港股或A股上市。

不过，胡景晖也强调，在资本加持下，各大房企规模快速扩张，使得房企管理精细度遭遇极大挑战。 ESG将成为投资者评估一家企业社会价值的重要指标参考，优质的企业及品牌要实现稳健的可持续发展，必然要做到商业价值与社会价值共生。”胡景晖说。

本土化评级体系

中指研究院数据显示，预计2020年将有不低于12家物业企业成功上市，未来两年上市物企数量将超过50家。物业管理的品牌意识增强，技术创新更加广泛，提供多元化高质量服务也成为物业公司核心竞争力之一，但同时带来的供应链的责任也对物业公司提出了高标准的治理要求。

中诚信绿金科技（北京）有限公司总裁沈双波在设计物业服务企业ESG评级体系时，表示中诚信依据可持续发展目标，指标充分响应“物业智能化管理”。沈双波介绍，评价体系的特点是分层设计指标体系，定性判断和定量分析相结合；依托模型计算权重，减少主观分析影响；全面覆盖住宅和商业物业服务类型，提高指标适用性。 “通过ESG模型各层次指标的评分和分析，编制ESG报告，同时对被评对象提出改善管理和运营的建议和解决方案，旨在提升公司的可持续发展管理水平。”沈双波说。

圆桌论坛环节，中诚信绿金科技（北京）有限公司副总裁刘先云、联华盛世总裁顾伟、鑫苑服务董办主任兼战略发展总监黄金甫、建业新生活副总裁兼物业服务事业部总经理汪维清就就ESG就在企业级实践特别是房产物业行业的具体实践方面展开探讨。“ESG评估可以补充传统财务报表缺乏的信息，有助于投资人更全面低了解投资标的的风险和回报信息。”刘先云说。

顾伟称，ESG是在帮助整个物业行业制定一个全新的价值标准，形成新的竞争格局；ESG报告既可以满足开放性，也有股东的责任体现，方便投资者更好的去了解企业，为物业公司在未来的发展方向上提出一些新的目标和新的方向。

站在企业的角度，黄金甫表示，物业行业作为服务行业带有鲜明的社会属性，ESG报告对于物业企业来说十分贴切。ESG报告有利于物业企业系统梳理分析面临存在的各种责任风险，同时推进企业内部的管理。汪维清则从企业的切身经验强调，如果要想行稳致远、要做时间的朋友，只有在这个过程中，才能赢得越来越多的客户，越来越多的民心对企业的信任。

针对物业行业ESG表现，环球网将联合中诚信绿金和联华盛世品牌公司，一道推出ESG评级排行榜单服务以及上市物业公司ESG报告服务，共同促进上市物业公司完善ESG信息披露。并以此倒逼物业公司提升服务品质，加强内部管理和规章制度建设，为业主和公众提供更满意的物业服务。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)