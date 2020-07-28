上海上半年实到外资增长5.4%

本报上海7月27日电 （记者巨云鹏、田泓）上海在疫情冲击中逆势增长的领域持续向好，上半年实到外资102.8亿美元，比去年同期增长5.4%；新增跨国公司地区总部26家、研发中心10家，累计分别达到746家和471家。

近日，投资总额超过80亿美元的54个外资项目在上海集中签约。其中，15个项目涉及新基建，10个项目投资超1亿美元，3个项目来自世界500强企业。

投资加快回升，全社会固定资产投资增长6.7%，其中制造业投资连续十个季度保持两位数增长。消费明显改善，5、6月社会消费品零售总额均实现当月正增长。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 02 版）

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