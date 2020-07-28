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六月规上工业企业利润实现两位数增长

工业经济回升向好

本报记者  陆娅楠

2020年07月28日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　国家统计局7月27日发布的数据显示，今年上半年，工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势，二季度工业企业利润同比增长4.8%，一季度为下降36.7%，尤其是5、6月份，利润分别增长6.0%和11.5%，增速逐月加快。

　　受益于四方面因素，6月工业企业利润增速加快

　　统计显示，6月全国规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元，同比增长11.5%，增速比5月份加快5.5个百分点，实现两位数增长。

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，6月份工业利润增速继续加快主要受益于四个方面。

　　基础夯实，生产销售增长加快。6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点；工业企业营业收入同比增长4.2%，增速加快2.8个百分点。企业规模扩张带来盈利增加。

　　市场改善，工业品价格降幅收窄。6月份，工业生产者出厂价格指数、购进价格指数降幅比5月份分别收窄0.7和0.6个百分点，双双扭转了今年以来降幅持续扩大的趋势。朱虹初步测算，6月份工业品价格变动影响全部规模以上工业企业利润增速比5月份回升5.3个百分点。

　　负担减轻，企业单位成本下降。朱虹介绍，6月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.22元，为今年以来首次出现下降，缓解了前期成本大幅上升给企业经营带来的压力。

　　价格回暖，重点行业利润改善明显。受市场需求改善、工业品价格回暖、成本压力减缓、相关扶持政策效果显现等多重有利因素影响，钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润大幅改善。

　　二季度超半数工业行业实现利润增长

　　不仅是6月当月，从统计数据看，二季度工业企业利润同比增长4.8%，比一季度提高了41.5个百分点。

　　“今年上半年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实落地，复工复产深入推进，生产经营秩序稳步恢复，工业企业利润状况持续改善。”朱虹介绍，二季度，41个工业大类行业中，37个行业利润增速比一季度加快，其中25个行业利润实现增长，可以说绝大多数行业利润增速回暖。

　　利润回升幅度最大的行业为装备制造业。二季度，装备制造业利润同比增长31.8%，一季度为下降46.7%，为回升幅度最大的行业板块。其中，环保标准切换、基建项目加快推进带动汽车、专用设备行业明显回升，二季度汽车、专用设备行业利润分别增长26.0%、63.5%，而一季度分别下降80.2%、34.7%。

　　利润增速最高的行业为高技术制造业。二季度，高技术制造业利润增长34.6%，为增速最高的行业板块，而一季度为下降17.1%。其中，受订单转移到国内以及内需增加影响，电子行业二季度利润增长47.6%，而一季度为下降12.0%。

　　原材料制造业利润降幅明显收窄。朱虹分析，二季度，受基建项目加快推进、主要大宗原燃材料产品价格回升等因素影响，原材料制造业利润同比下降17.9%，降幅比一季度大幅收窄45.0个百分点。其中，受成品油价格回升、原材料为低价库存原油双向影响，石油加工行业二季度实现利润104.5亿元，而一季度为全行业亏损247.0亿元。

　　不断巩固工业经济回升向好势头

　　二季度工业利润增长实现由负转正，由多重因素支撑。

　　生产回升势头明显，为企业利润增长打下坚实基础。国家统计局对规模以上工业企业的快速调查显示，截至6月中旬，规模以上工业企业已基本全面开工，其中有68.4%的企业达到正常生产水平八成以上，较4月上旬上升17.2个百分点。

　　新兴产品持续发力，为企业不断开拓新增长点。二季度，装备制造业增加值同比增长9.5%，增速高于上年同期4.2个百分点。6月，汽车行业受环保标准切换、购车补贴、基建加快推进等政策性因素影响，叠加消费市场恢复，生产继续加快至13.4%，创近两年新高；3D打印设备、集成电路圆片、智能手表同比增长1至5倍；半导体分立器件、高性能化学纤维、服务机器人等增长32.9%—81.9%。

　　“在各行业普遍遭受疫情冲击的形势下，新兴产品需求表现良好，订单逆势增加，体现了新动能的发展韧性和增长持续性。”国家统计局工业司副司长张卫华说。

　　出口形势有所好转，也让部分行业更好利用两个市场。在全球商品贸易降幅不断扩大的形势下，二季度我国工业出口实现了增长，出口交货值同比增长0.8%。二季度，我国医药制造业出口交货值同比增长52.3%，电子行业出口增速升至14.5%，有力拉动了工业出口增速转正。

　　“尽管二季度工业企业利润状况明显恢复向好，但总体看，受新冠肺炎疫情冲击影响，市场需求依然偏弱，企业生产经营仍然面临不少困难。”朱虹表示，当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，工业利润增长的持续性仍存在不确定性。下阶段，仍需扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，不断巩固工业经济回升向好势头。

　　本版制图：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年07月28日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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