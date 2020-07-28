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年中经济观察：消费为经济循环添动力

本报记者 王俊岭

2020年07月28日07:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　甘肃省陇南市徽县栗川镇耿寺村因地制宜全力打造乡村旅游基地，助推乡村振兴。目前，耿寺村旅游景区已初具规模，吸引了众多游客前来观光消费。图为游人在耿寺村百米花海长廊游玩。
　　冉创昌摄（人民视觉）

　　近来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效持续显现，生产生活秩序加快恢复，全国居民收入增速保持回升，消费市场持续稳步回升。分析人士认为，中国消费展现出的强大韧性，成为上半年中国经济抵御风浪的重要压舱石。下半年，扩大内需、助企纾困、稳岗就业等政策的持续发力，有望促进消费的进一步回补和复苏，从而为促进国内经济“大循环”、国内国际“双循环”增添更多动力。

　　收入回升需求恢复

　　最新数据显示，6月份，全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，连续4个月降幅收窄，累计收窄18.7个百分点。1-6月份，社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。

　　“上半年，各地坚持民生导向，发放各类消费券、文旅融合发展‘夜经济’、助力搞活‘小店经济’，因地制宜、多措并举扩大消费，大力推动居民消费回升。上半年全国居民人均消费支出降幅明显收窄，名义降幅和实际降幅分别比一季度收窄2.3和3.2个百分点。米面粮油、菜肉禽蛋等居民生活必需品得到充足保障，居民居家用餐增多，上半年，全国居民人均食品烟酒支出增长5.0%，比一季度加快2.9个百分点。”国家统计局住户调查办公室主任方晓丹说。

　　值得注意的是，全国居民收入增速保持回升与居民消费水平逐渐恢复密不可分。数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入15666元，比上年同期名义增长2.4%，名义增速比一季度回升1.6个百分点。扣除价格因素，实际降幅比一季度收窄2.6个百分点。与此同时，上半年，全国居民人均工资性收入9010元，增长2.5%，比一季度加快1.3个百分点，拉动全国居民人均可支配收入增长1.4个百分点。

　　方晓丹表示，在工资性收入方面，各地复工复产扎实推进，经济社会发展活力恢复，经济基本盘稳固为工资性收入增长奠定基础；在经营性收入方面，阶段性减税降费、减租降息、普惠性金融等政策支持，促使个体经营户和小微企业生产经营成本有效降低，经营情况比一季度有所好转。

　　线上消费亮点颇多

　　今年上半年，“线下受限线上补”成了消费领域的重要特征。

　　国家统计局数据显示，常态化疫情防控下，网络购物、在线娱乐、线上课堂等消费新业态新模式逆势增长。例如，上半年，全国居民通过互联网购买商品或服务的次数普遍增多，人均邮费支出增长10.8%。再如，为适应居家办公学习需求，上半年人均购买家用台式电脑和笔记本电脑支出分别增长19.4%和79.6%。

　　清华大学中国经济社会研究中心与腾讯社会研究中心联合发布的《2020码上经济战疫报告》显示，在经济复苏中，休闲娱乐、餐饮、酒店、交通反弹幅度最为显著，微信交易笔数增长达7-10倍。4月份最后一周，微信支付日均商业交易额已恢复至2019年底的水平。报告认为，微信生态下的在线模式创新将进一步促进民众生活方式的升级，生活方式在线化的深度和广度都将进入一个新阶段，场景化、智能化、个性化成为生活方式转变的发展趋势。

　　苏宁金融研究院高级研究员付一夫分析，一季度受新冠肺炎疫情影响，线上消费的全方位兴起堪称最大亮点。二季度，随着国内疫情防控形势持续向好，各行各业复工复产复市稳步推进，在线上消费新动能强度不减的同时，景点、餐厅、酒店等线下消费场景也重新回归大众视野，很多消费者在疫情防控期间被迫延后的消费需求开始重启。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，疫情进一步增强了消费者线上消费习惯，使线上消费增速和占比持续提高，成为上半年消费增长最大的亮点。与此同时，线上消费还衍生出社区电商、社交电商、社群电商以及直播带货等新的消费模式，从而有效释放了线上消费的潜力。

　　夯实经济抗压能力

　　上海社科院世界经济研究所研究员权衡在接受本报记者采访时指出，无论是“六稳”工作，还是“六保”任务，最终都要靠强大的消费力来支撑。今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大考验，中国科学地处理了常态化疫情防控与经济社会发展之间的关系，特别是及时调整了消费方式、有效满足了刚性消费需求，从而最大限度实现了风险对冲与经济稳定。

　　“在逐步形成‘以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局’过程中，消费是国内外市场主体的重要连接点，扮演着十分重要的角色。从上半年的实际情况来看，中国消费需求的回升，不仅成为中国经济抵御各类风险的重要支撑力量，更为世界经济注入了强大的信心。未来，消费的作用还将进一步凸显。”权衡说。

　　在不少分析人士看来，消费是上半年中国经济抗压力的一个鲜明体现。新加坡国立大学东亚研究所资深研究员余虹认为，中国有庞大国内市场和充满活力的区域经济，加上政府有针对性地推出财税和金融举措支持企业，这对经济恢复增长起到重要作用，也展现了中国经济的发展韧性和潜力。

　　摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，与发达国家相比，中国消费结构目前以实物消费为主。未来，伴随着居民逐渐追求高品质生活，其消费重心将由满足基本需求转向增加生活体验，消费结构也将向服务消费转型。邢自强预计，今年下半年消费将逐渐恢复，并成为明年经济增长的中流砥柱，带动经济增长回归潜在水平。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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